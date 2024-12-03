Журналисты уточнили отставание Дзюбы от Лоськова по системе «гол+пас»

Нападающему «Акрона» Артему Дзюбе нужно набрать 10 очков по системе «гол+пас», чтобы побить рекорд чемпионатов России, который принадлежит экс-хавбеку «Локомотива», «Ростсельмаша» и «Сатурна» Дмитрию Лоськову.

Это стало известно из совместного исследования Спортса’’ и «Спорт-Экспресса», которые унифицировали подходы к подсчету голевых передач в чемпионате России.

Журналисты Александр Дорский и Гоша Чернов посмотрели более 1200 видео и выяснили, сколько на самом деле Дмитрий Лоськов и Артем Дзюба сделали голевых передач.

По прошлым данным «Спорт-Экспресса», форвард «Акрона» набрал 266 очков в чемпионате России (162 гола и 104 передачи), бывший полузащитник «Локомотива» – 275 (120+155).

После пересчета выяснилось, что у Дзюбы 83 голевых передачи, а у Лоськова – 135. Дмитрий по-прежнему лидирует по числу результативных действий в чемпионате России – 255 очков (120+135). Дзюба отстает на 10 очков – у него 245 результативных действий (162+83).