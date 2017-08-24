Червиченко не торопится с оценкой новичка «Локомотива» Эдера

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко положительно оценил селекцию «Локомотива». При этом он не торопится давать оценку новичку команды португальцу Эдеру, за которым стоит сначала понаблюдать.

Напомним, что на днях «Локомотив» арендовал у «Лилля» героя Евро-2016 Эдера Маседу. Срок контракта – до конца нынешнего сезона.

«Эдер – обученный игрок с хорошими техническими данными. Вопрос в том, насколько его поглотит московская жизнь. Все-таки для иностранцев аренда, по моему опыту, всегда имеет налет несерьезности.

Ты приехал в мегаполис с множеством развлечений, зарабатываешь большие деньги, которые так же легко потратить. Поэтому если Эдер приехал в «Локо» доказывать свою состоятельность и готов работать на тренировках, – это одно, а если он тут, чтобы развлекаться, то толку от него будет немного.

В целом я высоко оцениваю селекцию «Локомотива». Юрий Семин и Дмитрий Лоськов подобрали приличную команду, пока они выступают очень хорошо. Главное для них – избежать серьезных спадов, которые преследуют клуб последние годы», – сказал Червиченко.

29-летний португалец в прошлом сезоне забил шесть голов и отдал столько же результативных передач в рамках чемпионата Франции.