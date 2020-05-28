«Р-Спорт»: тренировками «Локомотива» временно руководит Лоськов

Стало известно, кто руководит тренировочным процессом «Локомотива» во время отсутствия Олега Пашинина.
По информации «Р-Спорт», на временной основе занятия проводит член тренерского штаба команды Дмитрий Лоськов.
Ранее Пашинин работал с футболистами на протяжении нескольких дней, поскольку Юрий Семин уже покинул пост главного тренера, а Марко Николич пока не приступил к исполнению обязанностей. Сейчас 45-летний специалист находится на больничном из-за гастрита.
- Сезон РПЛ возобновится 21 июня.
- «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в таблице чемпионата.
- Лоськов входит в тренерский штаб команды с августа 2016 года.
Источник: «Р-Спорт»