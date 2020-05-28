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    «Р-Спорт»: тренировками «Локомотива» временно руководит Лоськов

    Стало известно, кто руководит тренировочным процессом «Локомотива» во время отсутствия Олега Пашинина.

    По информации «Р-Спорт», на временной основе занятия проводит член тренерского штаба команды Дмитрий Лоськов.

    Ранее Пашинин работал с футболистами на протяжении нескольких дней, поскольку Юрий Семин уже покинул пост главного тренера, а Марко Николич пока не приступил к исполнению обязанностей. Сейчас 45-летний специалист находится на больничном из-за гастрита.

    • Сезон РПЛ возобновится 21 июня.
    • «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в таблице чемпионата.
    • Лоськов входит в тренерский штаб команды с августа 2016 года.

    Источник: «Р-Спорт»

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    28.05.2020 20:10
    Комментарии9
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      Рейтинг: +11153

      vladimir-7 6 часов назад

      А чего, контракт подписан, деньга идёт, можно и на больничном посидеть.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2214

      nemolod > vladimir-7 4 часа назад

      Не удивлюсь,если "временный" Лоськов станет постоянным! Гастрит- болезнь долгая и главная причина его - на нервной почве,а
      тренерская работа - это 90 процентов нервы!

      0
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      Рейтинг: +1856

      giluxa1963 17 часов назад

      45 а уже весь больной Палыч в свои 73 еще огурцом

      1
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      Рейтинг: +2214

      nemolod > giluxa1963 4 часа назад

      Палыч-советской закалки,на больничный тогда уходили,только когда находились "пластом" или с серьезными травмами!

      0
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      Рейтинг: +2810

      Черкизовский Кот 17 часов назад

      Желаю нашей Легенде №10 в будущем стать таким же топовым тренером, как Палыч. А кикнадзы-мещеряковы - это временное явление в нашем клубе.

      3
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      ...
      Рейтинг: +159

      PAREVG. > Черкизовский Кот 15 часов назад

      Лоськов, Пашинин, Маминов, я думаю, это будущее тренерского цеха Российского футбола...
      А что касается функционеров, уйдут одни, придут другие, и так будет до тех пор, пока в РЖД не поймут, что клубом должны управлять бывшие футболисты, а не кто либо иной.

      Беда коль пироги печет сапожник, а сапоги шьет пирожник. И. Крылов басня "Щука и кот"

      2
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      Рейтинг: +2810

      Черкизовский Кот > PAREVG. 15 часов назад

      "В атаке надо играть пошире, а в защите поуже" - сказал один нехороший человек, занимавшийся не своим делом.

      2
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      Рейтинг: +6809

      ilichkadr > Черкизовский Кот 15 часов назад

      Бодры надо говорить бодрее, а веселы веселее - сказал Вася Кикнадзе.

      2
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      ...
      Рейтинг: +159

      PAREVG. > Черкизовский Кот 14 часов назад

      Она не человек, она ведьма.

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