Евдокимов: «Лоськов – это минус один игрок? Он за 13 минут даже мяч не потерял»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился мнением о матче с «Локомотивом» (0:4) в рамках 28-го тура РФПЛ и прокомментировал игру 43-летнего Дмитрия Лоськова, для которого встреча стала последней на профессиональном уровне.

«Впечатления от матча не очень. Играли мы только первые минут 25. У нас была пара хороших моментов, а потом случился провал. С такими командами, как «Локомотив», мы можем наиграть очки, только если полностью сконцентрированы, агрессивны и играем с полной самоотдачей, но сегодня этого не было.

Что значит Лоськов – это минус один игрок? Он за эти 13 минут не потерял мяч даже. Я восхищен руководством и тренерским штабом за то, что они дали ему поиграть. Это вызывает только восхищение», – сказал специалист.

«Оренбург» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.