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    Евдокимов: «Лоськов – это минус один игрок? Он за 13 минут даже мяч не потерял»

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился мнением о матче с «Локомотивом» (0:4) в рамках 28-го тура РФПЛ и прокомментировал игру 43-летнего Дмитрия Лоськова, для которого встреча стала последней на профессиональном уровне.

    «Впечатления от матча не очень. Играли мы только первые минут 25. У нас была пара хороших моментов, а потом случился провал. С такими командами, как «Локомотив», мы можем наиграть очки, только если полностью сконцентрированы, агрессивны и играем с полной самоотдачей, но сегодня этого не было.

    Что значит Лоськов – это минус один игрок? Он за эти 13 минут не потерял мяч даже. Я восхищен руководством и тренерским штабом за то, что они дали ему поиграть. Это вызывает только восхищение», – сказал специалист.

    «Оренбург» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Р-Спорт

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    14.05.2017 00:07
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 мая 2017, 10:46

      При всем уважении - это означает, что ничего лучше или перспективней нет. А это пугает.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 14 мая 2017, 09:54

      Красавчик. Жаль что так мало времени дали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 09:54

      Удачи , Дима в следующем витке твоей карьеры . Уверен , что он будет . Таланты не пропадают .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 14 мая 2017, 09:20

      Всего13 минут, нужно было дать хотя бы полчасика!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 14 мая 2017, 09:11

      О таких как Лоськов говорят - это личность в нашем футболе...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 14 мая 2017, 07:10

      Помню как Тихонов играл последний матч за Спартак. И сыграл не хуже молодых )

      5
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      ...
      Рейтинг: +130

      Бульба > turist82 14 мая 2017, 08:45

      Тихонов ещё и голевую передачу сделал

      4
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      Рейтинг: +519

      Dammit 14 мая 2017, 07:04

      Счастлив был увидеть его на поле, обидно только, что сыграл мало.
      Играл хорошо, чаще всего в одно касание, мяч не терял, мог бы и побольше сыграть)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 14 мая 2017, 00:42

      Профессионалы любого клуба достойны уважения у всех болельщиков...

      5
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 14 мая 2017, 00:42

      жаль что такие игроки уходят из футбола, настоящие легенды, которые делали всё, что бы клуб уважали, ради таких игроков... Удачи Дмитрию, успехов в тренерской карьере!

      4
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 14 мая 2017, 00:27

      приятно читать)

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