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  • Евдокимов: «Лоськов – это минус один игрок? Он за 13 минут даже мяч не потерял»

Евдокимов: «Лоськов – это минус один игрок? Он за 13 минут даже мяч не потерял»

14 мая 2017, 00:07
14

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился мнением о матче с «Локомотивом» (0:4) в рамках 28-го тура РФПЛ и прокомментировал игру 43-летнего Дмитрия Лоськова, для которого встреча стала последней на профессиональном уровне.

«Впечатления от матча не очень. Играли мы только первые минут 25. У нас была пара хороших моментов, а потом случился провал. С такими командами, как «Локомотив», мы можем наиграть очки, только если полностью сконцентрированы, агрессивны и играем с полной самоотдачей, но сегодня этого не было.

Что значит Лоськов – это минус один игрок? Он за эти 13 минут не потерял мяч даже. Я восхищен руководством и тренерским штабом за то, что они дали ему поиграть. Это вызывает только восхищение», – сказал специалист.

«Оренбург» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив Оренбург Лоськов Дмитрий Евдокимов Роберт
Комментарии (14)
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XaXatyn
1494709997
Очень рад был его увидеть на поле
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mialkov
1494710618
Рад за Дмитрия, но огорчен, что еще одна легенда завершила карьеру.
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Lev Aleks
1494710833
приятно читать)
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STAFOR13
1494711761
жаль что такие игроки уходят из футбола, настоящие легенды, которые делали всё, что бы клуб уважали, ради таких игроков... Удачи Дмитрию, успехов в тренерской карьере!
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vovan55
1494711775
Профессионалы любого клуба достойны уважения у всех болельщиков...
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Dammit
1494734650
Счастлив был увидеть его на поле, обидно только, что сыграл мало. Играл хорошо, чаще всего в одно касание, мяч не терял, мог бы и побольше сыграть)
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turist82
1494735002
Помню как Тихонов играл последний матч за Спартак. И сыграл не хуже молодых )
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BarStep
1494742295
О таких как Лоськов говорят - это личность в нашем футболе...
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ded-53
1494742839
Всего13 минут, нужно было дать хотя бы полчасика!
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dok66
1494744851
Удачи , Дима в следующем витке твоей карьеры . Уверен , что он будет . Таланты не пропадают .
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