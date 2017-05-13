Тарасов: «Думаю, Лоськов еще нам поможет»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал исход встречи 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (4:0).

«Я думаю, что эту победу мы посвятим как Юрию Семину, так и Лоськову (провел последний матч в профессиональной карьере – прим. «Бомбардира»), для которого это юбилейный матч. Получилась хорошая и результативная игра. Голы мы посвящаем этим двум событиям.

Как удается сохранить мотивацию? Думаю, у каждого игрока есть имя, за которое он должен выходить и показывать свой уровень. На стадион приходят болельщики, для которых мы стараемся. Семин нас хорошо мотивирует, что мы и показали.

Лоськов те 12 минут, которые он провел на поле, смотрелся неплохо. Пару раз мог отдать опасные передачи. Чуть один на один не вывел. На тренировках он также выглядел хорошо. Он – хороший человек, отличный игрок и тренер. Думаю, он еще нам поможет», – сказал 30-летний футболист в эфире телеканала «Наш Футбол».

В нынешнем сезоне Тарасов принял участие в 12-ти матчах железнодорожников, в которых забил один гол. Столичный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата.