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    Тарасов: «Думаю, Лоськов еще нам поможет»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал исход встречи 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (4:0).

    «Я думаю, что эту победу мы посвятим как Юрию Семину, так и Лоськову (провел последний матч в профессиональной карьере – прим. «Бомбардира»), для которого это юбилейный матч. Получилась хорошая и результативная игра. Голы мы посвящаем этим двум событиям.

    Как удается сохранить мотивацию? Думаю, у каждого игрока есть имя, за которое он должен выходить и показывать свой уровень. На стадион приходят болельщики, для которых мы стараемся. Семин нас хорошо мотивирует, что мы и показали.

    Лоськов те 12 минут, которые он провел на поле, смотрелся неплохо. Пару раз мог отдать опасные передачи. Чуть один на один не вывел. На тренировках он также выглядел хорошо. Он – хороший человек, отличный игрок и тренер. Думаю, он еще нам поможет», – сказал 30-летний футболист в эфире телеканала «Наш Футбол».

    В нынешнем сезоне Тарасов принял участие в 12-ти матчах железнодорожников, в которых забил один гол. Столичный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 23:27
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 мая 2017, 08:35

      Где -в Тосно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 мая 2017, 23:33

      Вы ещё Маслаченко В. В ворота поставьте и Газаева в нападение. Тогда может поезд прекратит в тупики заезжать.

      -3
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