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    Лоськов попал в заявку «Локомотива» на матч с «Зенитом»

    Тренер и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов попал в заявку московского клуба на матч 30-го тура РФПЛ против «Зенита».

    Отметим, что в прошлом туре 43-летний футболист провел прощальный матч, сыграв 13 минут в игре против «Оренбурга» (4:0).

    Напомним, матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет сегодня на стадионе в Черкизово и начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Twitter

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    21.05.2017 14:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 15:10

      А как же прощальный матч ? Или он хочет еще и против Зенита выйти - "дубль два прощальный" .

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