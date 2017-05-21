Лоськов попал в заявку «Локомотива» на матч с «Зенитом»

Тренер и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов попал в заявку московского клуба на матч 30-го тура РФПЛ против «Зенита».

Отметим, что в прошлом туре 43-летний футболист провел прощальный матч, сыграв 13 минут в игре против «Оренбурга» (4:0).

Напомним, матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет сегодня на стадионе в Черкизово и начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.