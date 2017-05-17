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    Дмитрий Лоськов - статистика

    Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Лоськов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Курган
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 февраля 1974 (49 лет)
    Рост 178
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2017 Был в запасе Локомотив (Москва) 0:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    17.05.2017 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 1:2 Локомотив (Москва)
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