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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Локомотив
Урал - Локомотив: обзор матча 17 мая 2017
Урал
17.05.2017, среда, 17:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
78'
С. Кверквелия (АГ)
33'
Н. Пейчинович
44'
М. Фернандеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Локомотив
90'
+5
Замена
А. Коломейцев
️️️️
М. Фернандеш
90'
+4
Желтая карточка
Д. Тарасов
87'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
Т. Михалик
Желтая карточка
В. Ильин
83'
79'
Замена
Д. Баринов
️️️️
А. Миранчук
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Кверквелия
78'
64'
Желтая карточка
А. Миранчук
61'
Вторая желтая
А. Миранчук
Желтая карточка
Ч. Лунгу
56'
54'
Желтая карточка
А. Миранчук
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
Э. Манучарян
46'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Фернандеш
33'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пейчинович
Пас отдал
М. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
4-1-2-1-2
99
Арапов
7
Данцев
15
Новиков
6
Балажиц
15
Кулаков
92
Емельянов
8
Павленко
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
10
Манучарян
4-2-1-2-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
39
Пейчинович
17
Михалик
4
Кверквелия
23
Тарасов
27
Денисов
99
Фернандеш
59
Миранчук
21
Миранчук
11
Майкон
10
Манучарян
10
Лунгу
10
Лунгу
10
Манучарян
17
Михалик
34
Маргасов
34
Маргасов
17
Михалик
59
Миранчук
6
Баринов
6
Баринов
59
Миранчук
99
Фернандеш
18
Коломейцев
18
Коломейцев
99
Фернандеш
Остались в запасе
Урал
Локомотив
12
Николай Заболотный
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
57
Артем Галаджан
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Урал - Локомотив
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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