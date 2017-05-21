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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Зенит
Локомотив - Зенит: обзор матча 21 мая 2017
Локомотив
21.05.2017, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
33'
А. Кокорин
83'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Зенит
88'
Замена
Й. Молло
️️️️
А. Кокорин
88'
Замена
Эрнани
️️️️
Маурисио
87'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Дзюба
83'
ГОЛ! 0:2!
Данни
Пас отдал
И. Смольников
Желтая карточка
Н. Пейчинович
79'
Замена
А. Касаев
️️️️
Майкон
74'
Замена
Д. Баринов
️️️️
Д. Тарасов
56'
39'
Желтая карточка
Д. Кришито
Желтая карточка
И. Денисов
38'
38'
Желтая карточка
А. Дзюба
Желтая карточка
М. Фернандеш
35'
Желтая карточка
Гилерме
34'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Пас отдал
Л. Нету
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Майкон
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Маурисио
ОП
20
Жулиано
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
89
Йоан Молло
ЦП
23
Эрнани
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
39
Пейчинович
4
Кверквелия
17
Михалик
20
Игнатьев
23
Тарасов
27
Денисов
99
Фернандеш
11
Майкон
59
Миранчук
39
Ари
4-2-2-2
12
Лодыгин
8
Смольников
4
Кришито
13
Нету
18
Жирков
15
Цаллагов
8
Маурисио
20
Жулиано
10
Данни
22
Дзюба
9
Кокорин
11
Майкон
11
Касаев
11
Касаев
11
Майкон
23
Тарасов
6
Баринов
6
Баринов
23
Тарасов
9
Кокорин
89
Молло
89
Молло
9
Кокорин
8
Маурисио
23
Эрнани
23
Эрнани
8
Маурисио
22
Дзюба
11
Кержаков
11
Кержаков
22
Дзюба
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
57
Артем Галаджан
ЦФ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Локомотив - Зенит
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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