Полуяхтов: «После замены Лоськова на Миранчука «Оренбургу» стало сложнее играть»

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов поделился эмоциями от игры Дмитрия Лоськова в матче 28-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:4). Напомним, Лоськов был заменен на 13-й минуте на Алексея Миранчука.

«В свое время Лоськов был лучшим футболистом российской Премьер-лиги. Мне довелось с ним тренироваться, и это, конечно, мастер своего дела. С выходом Миранчука скорости чуть выросли. Дмитрий в большей степени хорош на мяче, а Миранчук — в движении. Конечно, после этой замены нам стало играть тяжелее», – сказал футболист а эфире программы «8-16».

«Оренбург» находится на 13-м месте в турнирной таблице РФПЛ.