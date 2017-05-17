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    Полуяхтов: «После замены Лоськова на Миранчука «Оренбургу» стало сложнее играть»

    Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов поделился эмоциями от игры Дмитрия Лоськова в матче 28-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:4). Напомним, Лоськов был заменен на 13-й минуте на Алексея Миранчука.

    «В свое время Лоськов был лучшим футболистом российской Премьер-лиги. Мне довелось с ним тренироваться, и это, конечно, мастер своего дела. С выходом Миранчука скорости чуть выросли. Дмитрий в большей степени хорош на мяче, а Миранчук — в движении. Конечно, после этой замены нам стало играть тяжелее», – сказал футболист а эфире программы «8-16».

    «Оренбург» находится на 13-м месте в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2017 00:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +160

      виктоша 17 мая 2017, 08:09

      Оренбург был обречен: ДР Семина, проводы Лоськова. Супермотивация. Удав и кролик. Какие тут еще эмоции Полуяхтова?..

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 17 мая 2017, 07:59

      Ну всё устроили дебаты из-за 13 минут и рекорда)))

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 17 мая 2017, 05:15

      А разве Лоськов играть выходил?

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