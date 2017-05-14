Гершкович: «Мало кто в «Локомотиве» сейчас может дотянуться до уровня мастерства Лоськова»

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович выразил мнение, что в нынешнем составе «Локомотива» нет игроков, сопоставимых по уровню с Дмитрием Лоськовым. Напомним, 43-летний полузащитник провел матч за «железнодорожников» в игре с «Оренбургом» (4:0) в 28-м туре РФПЛ.

«Часто слышу, что трудно сравнивать прежний и настоящий футбол. Ну вот Лоськов провел 12 минут на поле. Я очень внимательно за ним следил. Он допустил единственную даже не ошибку, а полуошибку, когда отдавал острую передачу на выход к воротам. Понимаете, единственную! Все остальные передачи отдавал своим, причем два раза еще и головой. Уровень мастерства никуда не делся. Да, возраст берет свое, скорость уже не та. Но мало кто в «Локомотиве» сейчас может дотянуться до уровня мастерства Дмитрия», – заявил Гершкович.