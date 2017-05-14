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  • Гершкович: «Мало кто в «Локомотиве» сейчас может дотянуться до уровня мастерства Лоськова»

Гершкович: «Мало кто в «Локомотиве» сейчас может дотянуться до уровня мастерства Лоськова»

14 мая 2017, 08:57
7

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович выразил мнение, что в нынешнем составе «Локомотива» нет игроков, сопоставимых по уровню с Дмитрием Лоськовым. Напомним, 43-летний полузащитник провел матч за «железнодорожников» в игре с «Оренбургом» (4:0) в 28-м туре РФПЛ.

«Часто слышу, что трудно сравнивать прежний и настоящий футбол. Ну вот Лоськов провел 12 минут на поле. Я очень внимательно за ним следил. Он допустил единственную даже не ошибку, а полуошибку, когда отдавал острую передачу на выход к воротам. Понимаете, единственную! Все остальные передачи отдавал своим, причем два раза еще и головой. Уровень мастерства никуда не делся. Да, возраст берет свое, скорость уже не та. Но мало кто в «Локомотиве» сейчас может дотянуться до уровня мастерства Дмитрия», – заявил Гершкович.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий
Комментарии (7)
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kykyi
1494745281
Локомотив деградирует?
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Mahone
1494746370
Мастер он,технарь,видение поля идеальное,короче красавец!!!!!!1 Он как Гаврилов,Кипиани,Веремеев,Колотов
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VeniaminS
1494747150
Настроил команду на победу!!!
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T 72
1494747413
Это правда
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RedGreenHooligan
1494748643
все верно сказал, единственное что ... игроков уровня Лоськова вообще в РФПЛ можно по пальцам пересчитать! они конечно есть, но их крайне мало... а уж про сборную и говорить нечего! до его уровня ни кто практически не дотягивает в полной мере!
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Fan Loko mik
1494750958
Да Дмитрий смотрелся очень неплохо, жаль мало сыграл. Я надеялся, что штрафной заработают....не вышло, рано с поля ушел.
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lokoman92
1494754239
Я вообще надеялся что полностью тайм отыграет)
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