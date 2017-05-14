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    Гершкович: «Мало кто в «Локомотиве» сейчас может дотянуться до уровня мастерства Лоськова»

    Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович выразил мнение, что в нынешнем составе «Локомотива» нет игроков, сопоставимых по уровню с Дмитрием Лоськовым. Напомним, 43-летний полузащитник провел матч за «железнодорожников» в игре с «Оренбургом» (4:0) в 28-м туре РФПЛ.

    «Часто слышу, что трудно сравнивать прежний и настоящий футбол. Ну вот Лоськов провел 12 минут на поле. Я очень внимательно за ним следил. Он допустил единственную даже не ошибку, а полуошибку, когда отдавал острую передачу на выход к воротам. Понимаете, единственную! Все остальные передачи отдавал своим, причем два раза еще и головой. Уровень мастерства никуда не делся. Да, возраст берет свое, скорость уже не та. Но мало кто в «Локомотиве» сейчас может дотянуться до уровня мастерства Дмитрия», – заявил Гершкович.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2017 08:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 14 мая 2017, 12:30

      Я вообще надеялся что полностью тайм отыграет)

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 14 мая 2017, 11:35

      Да Дмитрий смотрелся очень неплохо, жаль мало сыграл. Я надеялся, что штрафной заработают....не вышло, рано с поля ушел.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 14 мая 2017, 10:57

      все верно сказал, единственное что ... игроков уровня Лоськова вообще в РФПЛ можно по пальцам пересчитать! они конечно есть, но их крайне мало... а уж про сборную и говорить нечего! до его уровня ни кто практически не дотягивает в полной мере!

      2
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      Рейтинг: +320

      T 72 14 мая 2017, 10:36

      Это правда

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 14 мая 2017, 10:32

      Настроил команду на победу!!!

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 мая 2017, 10:19

      Мастер он,технарь,видение поля идеальное,короче красавец!!!!!!1 Он как Гаврилов,Кипиани,Веремеев,Колотов

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 мая 2017, 10:01

      Локомотив деградирует?

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