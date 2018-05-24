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Дмитрий Лоськов
Новости
Дмитрий Лоськов - новости
Россия
12 февраля 1974 (52)
Тренер
Статистика
Новости
Трофей Кубка России сломали в 5-й раз за 19 лет
24 мая
18
Сперцян повторил рекорд по ассистам за сезон РПЛ
11 мая
2
«Локомотиву» предложили трех тренеров на замену Галактионову
5 мая
2
Аршавин назвал лучшего ассистента в РПЛ: «Любая передача – хоть в стиле Пирло, хоть плассер»
24 марта
1
Только два российских футболиста удалялись в плей-офф Лиги чемпионов
18 февраля
Лоськов встал на защиту Баринова: «Я сам проходил похожую историю»
16 января
2
Фото
Символическая сборная РПЛ всех времен
2025.12.06 10:10
39
Титов назвал пять лучших полузащитников в истории чемпионатов России
2025.11.28 09:20
3
Дзюба повторил достижение Лоськова
2025.11.24 13:45
Дзюба побил рекорд Лоськова
2025.07.26 21:35
4
Лоськов оценил перспективы Батракова уехать в Европу
2025.07.23 16:51
Лоськов одним словом описал задачи «Локомотива» в новом сезоне
2025.07.23 10:20
У Лоськова новая должность в «Локомотиве»
2025.06.24 18:15
1
Дзюба повторил рекорд Лоськова
2025.05.11 16:59
3
Валерий Овчинников сказал, когда Дзюба будет нормальным
2025.04.22 11:24
11
Агент Батракова верит, что Алексей станет вторым Лоськовым
2025.04.19 21:57
1
Стало известно, почему Дзюба неожиданно побил рекорд Лоськова по результативности
2025.04.15 13:33
5
Дзюба раскритиковал журналистов, пересчитавших его статистику: «Никто и звать их никак»
2025.04.04 11:16
6
Дзюба: «Пока не обойду Лоськова, карьеру не закончу»
2025.03.09 21:01
7
Евсеев будет охотиться с Лоськовым на лося
2024.12.20 18:27
3
Погребняк оценил шансы Дзюбы побить рекорд Лоськова
2024.09.20 20:06
Мостовой оценил шансы Дзюбы побить рекорд Лоськова
2024.09.17 08:14
Дзюба назвал один из рекордов РПЛ, который хочет побить
2024.09.16 10:51
1
Сын экс-игрока сборной России включен в заявку «Химок»
2024.09.06 16:15
7
Оганесян нашел сходство Батракова с легендой «Локомотива»
2024.09.03 20:08
Лоськов: «Не считаю себя легендой «Локомотива»
2024.02.13 00:26
6
Семин назвал лучший трансфер в истории «Локомотива»
2024.02.12 13:44
3
Лоськов рассказал, как едва не погиб в 21 год
2024.02.12 13:28
Лоськов: «Гисдоль на первой тренировке спросил: «А «Локо» что-нибудь выигрывал?»
2024.02.12 09:29
Стало известно, какую сумму наличными «Ростов» получил от «Локо» за Лоськова
2023.12.22 17:52
1
1
2
Главные новости
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
3
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
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Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
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