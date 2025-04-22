Валерий Овчинников сказал, когда Дзюба будет нормальным

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил празднование рекорда чемпионатов России по очкам за результативность форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.

Забив гол «Спартаку» в матче 25-го тура, игрок тольяттинцев показал футболку, где лев стоит над поверженным лосeм. Ранее рекорд принадлежал Дмитрию Лоськову.

«Это неуважение к Лоськову. Дзюба даже не подумал, что этим оскорбляет его. Дзюба есть Дзюба. Это плохо. Думаю, Лоськов с ним разберeтся, за ним не заржавеет.

Лоськов многое сделал, когда играл. Дзюба тоже сделал много интересного, установил рекорды, которыми он гордится. Но его иногда переклинивает. Лет через 10 он будет нормальным. А куда он денется? Первые 10 лет трудно, а потом привыкаешь. Слава его волнует, поэтому его перехлeстывает.

Лоськова уважают больше, чем Дзюбу. Но молодeжь больше любит Дзюбу. Он тоже прошeл нелeгкий путь футболиста, подвергался гонениям из «Спартака». Но он устоял, показал характер, силу духа. Но за спиной у него много всяких нехороших дел», – сказал Овчинников.