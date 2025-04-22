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Валерий Овчинников сказал, когда Дзюба будет нормальным

Сегодня, 11:24
4

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил празднование рекорда чемпионатов России по очкам за результативность форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.

Забив гол «Спартаку» в матче 25-го тура, игрок тольяттинцев показал футболку, где лев стоит над поверженным лосeм. Ранее рекорд принадлежал Дмитрию Лоськову.

«Это неуважение к Лоськову. Дзюба даже не подумал, что этим оскорбляет его. Дзюба есть Дзюба. Это плохо. Думаю, Лоськов с ним разберeтся, за ним не заржавеет.

Лоськов многое сделал, когда играл. Дзюба тоже сделал много интересного, установил рекорды, которыми он гордится. Но его иногда переклинивает. Лет через 10 он будет нормальным. А куда он денется? Первые 10 лет трудно, а потом привыкаешь. Слава его волнует, поэтому его перехлeстывает.

Лоськова уважают больше, чем Дзюбу. Но молодeжь больше любит Дзюбу. Он тоже прошeл нелeгкий путь футболиста, подвергался гонениям из «Спартака». Но он устоял, показал характер, силу духа. Но за спиной у него много всяких нехороших дел», – сказал Овчинников.

  • По версии Transfermarkt, на счету Дзюбы 268 (167+101) очков по системе «гол+пас» в РПЛ.
  • Ранее в этом году Дзюба установил рекорды по числу голов среди российских футболистов и по числу голов за сборную РФ.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Овчинников Валерий Лоськов Дмитрий
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Комментарии (4)
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sochi-2013
1745311255
Из какого пальца высосал эту проблему? Надеюсь, что Дмитрий более адекватен и имеет чувство юмора!
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Каратель помойников
1745311653
Интересно,а какая это молодежь любит рукаку? Наш футбол в большой попе,и зюпа рекордсмен в этой самой попе..
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serhio80
1745311670
никогда, даже если руки отрубить)
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САДЫЧОК
1745312382
Дзюба это зло нашего футбола! Так, не должны играть футболисты. Столб стоит , толкается и все на него играют. Это примитивно,не перспективно, убого! Вот,Тедеев был отличным тренером схемы всякие - а сейчас игра на это убожество!
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