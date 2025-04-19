Агент Батракова верит, что Алексей станет вторым Лоськовым

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, видит в клиенте нового Дмитрия Лоськова.

19-летний Батраков стал самым молодым капитаном «Локо» в истории РПЛ.

Это случилось в матче 25-го тура против «Пари НН» (3:0).

Батраков – воспитанник «Локомотива».

– Не удивлен, что Алексею доверили капитанскую повязку. Как мы помним, он уже на Кубок выходил с повязкой. И в целом не удивлен. Потому что несмотря на молодость, он очень по‑взрослому выделяется как в игре во время матча, так и за пределами поля. Потому не в возрасте дело, а в том, как человек себя поставил в коллективе и насколько он уже имеет авторитет. Тренер это наверняка видел, оценивал, потому принял такое решение.

– Насколько Батракова можно сравнить с капитанами прошлого? Например, с Дмитрием Лоськовым.

– Вне всякого сомнения, Алексей имеет все задатки, чтобы о нем говорили в будущем, как о Диме Лоськове. Но по‑хорошему, это только первый полноценный сезон Батракова. Хотя я и уверен, что дальше все будет нормально. Пусть молодым футболистам и свойственны какие‑то спады, но больше чем уверен, что это не про Алексея. Тем не менее время все расставит по своим местам.

Если он продолжит в том же духе, тогда я точно смогу сказать, что это тот капитан с большой буквы, который появился после Лоськова. Ни в коем случае не хочу обидеть Диму Баринова, потому что он капитан на сегодняшний день и полностью оправдывает (этот статус). Но потенциально Алексей – этот тот человек, о котором будут говорить, как о Лоськове.