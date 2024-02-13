Лоськов: «Не считаю себя легендой «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов отказывается считать себя клубной легендой.

– Быть легендой клуба – это не только почести, но и повышенное внимание. Как вы к этому относитесь?

– Я не считаю себя легендой клуба, поэтому отношусь к этому спокойно, не люблю, когда на этом начинают заострять внимание. Я выполнял свою работу, и она мне нравилась. В этом клубе я стал футболистом, выиграл все трофеи, которые существуют в нашем чемпионате – Кубок России, Суперкубок, чемпионский титул, серебро, бронзу. И все благодаря команде, благодаря ребятам, с которыми играл плечом к плечу.