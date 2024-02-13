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    Лоськов: «Не считаю себя легендой «Локомотива»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов отказывается считать себя клубной легендой.

    – Быть легендой клуба – это не только почести, но и повышенное внимание. Как вы к этому относитесь?

    – Я не считаю себя легендой клуба, поэтому отношусь к этому спокойно, не люблю, когда на этом начинают заострять внимание. Я выполнял свою работу, и она мне нравилась. В этом клубе я стал футболистом, выиграл все трофеи, которые существуют в нашем чемпионате – Кубок России, Суперкубок, чемпионский титул, серебро, бронзу. И все благодаря команде, благодаря ребятам, с которыми играл плечом к плечу.

    • У Лоськова за «Локо» 421 матч, 128 голов, 138 ассистов.
    • Игрок дважды брал с командой РПЛ.
    • Сейчас он работает тренером команды.

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    Источник: ютуб-канал «Локомотива»

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    13.02.2024 00:26
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    Комментарии (6)
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    vladik12
    1707773301
    А кто, если не Лоськов? Митька Бузов, что ли?
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    k611
    1707787731
    Скромный человек. Играл то действительно хорошо. Важный игрок Локомотива в своё время.
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    PAREVG.
    1707799913
    Нет, легенда!!! И еще Босс в рамке ворот...
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    моэм
    1707801289
    Зато Смородская записала себя в суперлегенду Локо ....так считают не все конечно , но ей до фонаря , а свято место пусто не бывает
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    Красногорск_Фан
    1707805139
    Прямо находка для загадки. На кубке легенд играет , легендой себя не считает (Лоськов)
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    zigbert
    1707808377
    Скромничает Дмитрий. Именно при его участии Локомотив добился бОльших успехов.
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