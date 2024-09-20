Погребняк оценил шансы Дзюбы побить рекорд Лоськова

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк прокомментировал желание нападающего «Акрона» Артема Дзюбы побить рекорд экс-хавбека «Локомотива» Дмитрия Лоськова по числу результативных действий в чемпионатах России.
– Ещe одна большая новость летнего трансферного окна: Артeм Дзюба перешeл в «Акрон». В чeм его мотивация продолжать?
– Побить рекорд Лоськова.
– Сможет ли Дзюба побить рекорд Лоськова?
– Однозначно. Там же совсем немного осталось.
- Лоськов является рекордсменом российских чемпионатов по системе «гол+пас» (120+145). Чтобы его догнать, Дзюбе (160+96) необходимо набрать девять очков.
- 36-летний Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября и в первом матче за новый клуб в РПЛ против «Химок» (3:0) отметился голевой передачей.
- Контракт Артема с «Акроном» рассчитан до лета.