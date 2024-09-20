Погребняк оценил шансы Дзюбы побить рекорд Лоськова

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк прокомментировал желание нападающего «Акрона» Артема Дзюбы побить рекорд экс-хавбека «Локомотива» Дмитрия Лоськова по числу результативных действий в чемпионатах России.

– Ещe одна большая новость летнего трансферного окна: Артeм Дзюба перешeл в «Акрон». В чeм его мотивация продолжать?

– Побить рекорд Лоськова.

– Сможет ли Дзюба побить рекорд Лоськова?

– Однозначно. Там же совсем немного осталось.