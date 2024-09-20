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    Погребняк оценил шансы Дзюбы побить рекорд Лоськова

    Бывший форвард сборной России Павел Погребняк прокомментировал желание нападающего «Акрона» Артема Дзюбы побить рекорд экс-хавбека «Локомотива» Дмитрия Лоськова по числу результативных действий в чемпионатах России.

    – Ещe одна большая новость летнего трансферного окна: Артeм Дзюба перешeл в «Акрон». В чeм его мотивация продолжать?

    – Побить рекорд Лоськова.

    – Сможет ли Дзюба побить рекорд Лоськова?

    – Однозначно. Там же совсем немного осталось.

    • Лоськов является рекордсменом российских чемпионатов по системе «гол+пас» (120+145). Чтобы его догнать, Дзюбе (160+96) необходимо набрать девять очков.
    • 36-летний Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября и в первом матче за новый клуб в РПЛ против «Химок» (3:0) отметился голевой передачей.
    • Контракт Артема с «Акроном» рассчитан до лета.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.09.2024 20:06
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