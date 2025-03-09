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Дзюба: «Пока не обойду Лоськова, карьеру не закончу»

Сегодня, 21:01
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба раскрыл свою следующую мотивацию.

  • Сегодня Артем стал лучшим бомбардиром в российской истории с 234 голами.
  • Гол Дзюбы стал победным в матче с «Крыльями».
  • Впереди у «Акрона» матч со «Спартаком» – родным клубом Дзюбы.

– Если наши знатоки засчитают мне голевую передачу, то это будет сотая в РПЛ. До Дмитрия Лоськова мне останется три очка в чемпионате России. А дальше посмотрим.

– Пока Лоськова не обойдешь, не закончишь карьеру?

– Нет, не закончу. Я поставил планку доиграть до конца сезона. Дальше посмотрим.

Если останусь, то на год максимум, чтобы закончить под 22‑м номером. Чтобы говорили: «Этот 22‑й номер был неплох!».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Лоськов Дмитрий
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Комментарии (2)
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Кривая да нелёгкая
1741546639
Отлично Артём, молодец
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Aleksandr3112
1741547726
Чмо ты Артём а не молодец
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