Дзюба: «Пока не обойду Лоськова, карьеру не закончу»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба раскрыл свою следующую мотивацию.

Сегодня Артем стал лучшим бомбардиром в российской истории с 234 голами.

Гол Дзюбы стал победным в матче с «Крыльями».

Впереди у «Акрона» матч со «Спартаком» – родным клубом Дзюбы.

– Если наши знатоки засчитают мне голевую передачу, то это будет сотая в РПЛ. До Дмитрия Лоськова мне останется три очка в чемпионате России. А дальше посмотрим.

– Пока Лоськова не обойдешь, не закончишь карьеру?

– Нет, не закончу. Я поставил планку доиграть до конца сезона. Дальше посмотрим.

Если останусь, то на год максимум, чтобы закончить под 22‑м номером. Чтобы говорили: «Этот 22‑й номер был неплох!».