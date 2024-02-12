Лоськов рассказал, как едва не погиб в 21 год

Тренер и бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал, что мог погибнуть в 1995 году. Тогда спортсмену был 21 год.

Речь о взрыве в Донецке, где погиб на тот момент президент «Шахтера» Ахать Брагин.

После этого трансфер Лоськова в «Шахтер» сорвался, игрок продолжил выступать за «Ростов» (тогда «Ростсельмаш»).

Больше всего матчей в карьере Лоськов провел за «Локомотив».

«Сейчас уже больше начинаешь анализировать. Совсем рядышком я был. Должен был с президентом на стадион заходить. Но, опять-таки, судьба, что мы опоздали на футбол на две минуты. Просто счастливое стечение обстоятельств.

Мы должны были вместе ехать на футбол. В последний момент Брагин попросил: «Можешь сесть в другую машину? Мне нужно переговорить с человеком». Они сели в первый автомобиль: начальник безопасности на переднем сиденье, а президент с этим мужчиной – сзади. У него были 140-е «Мерседесы», бронированные. Мы поехали на второй машине. Когда приехали на стадион, игра уже началась. Поэтому Брагин выскочил и сразу побежал на трибуну. А мы ещe разворачивались, чтобы припарковаться. И только я начал выходить, раздался взрыв – буквально в пяти метрах от нас.

Спасло то, что взрывная волна с сектора пошла на его машину. У неe все стeкла пошли паутиной. Ребята-охранники по периметру метрах в 20 лежали. Бабушка мимо проходила – ногу оторвало. Жуткая история… Я не сразу понял, что произошло. Когда сел, куртка была чем-то заляпана. Потом сообразил, что кровь. Туловище охранника нашли в ста метрах от эпицентра взрыва. Брагина опознали только по часам.

Уцелевшие охранники хорошо сработали: сразу посадили нас обратно в машину и отвезли на базу. Брагин тоже там жил. Туда уже передали по рации, что случилось. Нас встретила его жена со стаканом воды в руках. Ей вызвали скорую, вкололи успокоительное и только после этого сообщили подробности. Всю ночь я провeл в милиции: опросы, протоколы. Наутро только выпустили, и я улетел. На прощание помощник Брагина сказал, что предложение «Шахтeра» остаeтся в силе.

Но я уже даже не думал об этом. Вскоре я перешeл в «Локомотив». Ничего в жизни не происходит случайно», – поделился Лоськов.