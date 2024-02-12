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    Семин назвал лучший трансфер в истории «Локомотива»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил с 50-летием экс-игрока команды Дмитрия Лоськова.

    «Приход Лоськова в «Локомотив» – самый лучший трансфер за всю историю клуба. Он игрок, который своим талантом изменил структуру и игровую модель команды. Хотя Лоськов футболист с большим индивидуальным талантом, он всегда работал на команду. Свой талант и индивидуальные качества Дмитрий вкладывал на благо команды.

    Лоськов оказал самое большое влияние на болельщиков: их стало больше, потому что в игре «Локомотива» стало больше импровизации и неожиданных моментов. Прекрасно помню, как и все болельщики «Локомотива», матч с «Интером» и его блестящую игру. Матч с «Галатасараем» в Лиге чемпионов, «Золотой» матч с ЦСКА и его решающий гол. Конкретными результативными действиями он влюбил в себя армию любителей футбола. Это было самое главное в его профессиональной карьере. «Локомотив» был командой Лоськова, командой, в которой он мог проявить себя по максимуму.

    Лоськов – человек, который заставлял своей игрой ходить на стадионы огромное количество людей. Он сделал большую историю и внeс большой вклад в российский футбол.

    Желаю Дмитрию крепкого здоровья, новых свершений и ощущений в своей любимой профессии, новых успехов. Самое главное, чтобы на это хватило здоровья», – сказал Сeмин.

    • У Лоськова за «Локо» 421 матч, 128 голов, 138 ассистов.
    • Игрок дважды брал с командой РПЛ.
    • Сейчас он работает тренером команды.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.02.2024 13:44
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    Комментарии (4)
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    7:1
    1707740030
    "золотой матч с цска" - это тот, где у лошадей нагло спёрли заслуженное чемпионство? когда по всем показателям они были лучше, но равенство очков приводило к золотому матчу. хорошо, что отказались от этой практики.
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    DOCTOR PENALTY
    1707746958
    Сильные слова от Большого тренера. *****
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