Дзюба назвал один из рекордов РПЛ, который хочет побить

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба хочет опередить Дмитрия Лоськова по очкам, набранным по системе «гол+пас» в чемпионатах России.

«Я уже говорил, что футбол – командный вид спорта, и тут одно зависит от другого. Если я буду только на себя играть, ни к чему хорошему это не приведет. Мне не нужны голы в ситуации, когда команда проигрывает.

Люди, которые называют меня эгоистом, просто не обращали внимания, что отдавать передачи я люблю не меньше, чем забивать. И, кстати, не забывайте, что у меня еще есть цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас».

Поэтому всe идет в копилку. Я всегда получал удовольствие от голевых передач, а Хубулов был в лучшей позиции. Посмотрел этот момент на повторе и отметил, что принял верное решение», – сказал Дзюба.