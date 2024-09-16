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    Дзюба назвал один из рекордов РПЛ, который хочет побить

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба хочет опередить Дмитрия Лоськова по очкам, набранным по системе «гол+пас» в чемпионатах России.

    «Я уже говорил, что футбол – командный вид спорта, и тут одно зависит от другого. Если я буду только на себя играть, ни к чему хорошему это не приведет. Мне не нужны голы в ситуации, когда команда проигрывает.

    Люди, которые называют меня эгоистом, просто не обращали внимания, что отдавать передачи я люблю не меньше, чем забивать. И, кстати, не забывайте, что у меня еще есть цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас».

    Поэтому всe идет в копилку. Я всегда получал удовольствие от голевых передач, а Хубулов был в лучшей позиции. Посмотрел этот момент на повторе и отметил, что принял верное решение», – сказал Дзюба.

    • 36-летний форвард отдал голевую передачу на Владимира Хубулова в игре 8-го тура РПЛ с «Химками».
    • Лоськов является рекордсменом российских чемпионатов по системе «гол+пас» (120+145). Чтобы его догнать, Дзюбе (160+96) необходимо набрать девять очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.09.2024 10:51
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    Комментарии (1)
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    Цугундeр
    1726475863
    Хитрый.) Вспомнил ,видимо , единственный гол за Адана Демирспор , который чисто украл у товарища по команде.. На этом его карьера в Турции и завершилась .)
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