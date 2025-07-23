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Лоськов оценил перспективы Батракова уехать в Европу

23 июля 2025, 16:51

Бывший капитан «Локомотива» Дмитрий Лоськов высказался об уровне Алексея Батракова.

– Шумиха о Европе не вредит психике парня?

– Я думаю, он не обращает на это внимания, а просто делает своe дело – играет в футбол. И на каждый матч выходит, как на решающий. После прошлого сезона к нему будет приковано много внимания. Тут главное психологически не надломиться. Думаю, этого не произойдeт. Но о Европе, как мне кажется, ему рано ещe думать. Надо пока здесь чуть-чуть окрепнуть, уверенности набрать. А так-то я только за, чтобы Батраков туда попал. Но ехать надо вовремя. Рано тоже уезжать не стоит.

– А вовремя – это во сколько?

– Может, в 24-25 лет. А может, и в 22. Когда увидим, что перерос наш чемпионат, тогда и надо ехать. Но Европа Европе рознь. Если уезжать, то в хорошую команду. Как тот же Хвича – подходящий пример.

  • Батраков – воспитанник «Локомотива».
  • В прошлом сезоне РПЛ 20-летний полузащитник провел 29 матчей, забив 14 голов и сделав 7 ассистов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей Лоськов Дмитрий
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