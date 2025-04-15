Стало известно, почему Дзюба неожиданно побил рекорд Лоськова по результативности

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал, что игрок побил рекорд Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» в чемпионате России после пересчета, сделанного сайтом Transfermarkt .

«Этот рекорд получился неожиданным. Недавно Transfermarkt пересчитал голевые действия Дмитрия Лоськова, убрал ему одну передачу. Мы были уверены, что Артем только догнал Лоськова, а, оказывается, перегнал.

Для избежания каких-либо споров нужно помимо создания единого подсчета также и побить рекорды по всем версиям. Надеюсь, в этом сезоне Артему это удастся. Полный вперед!

Когда он побьет все рекорды по «гол+пас», будут и другие цели. Проблем с мотивацией нет и никогда не было. Только вперед! Верим, что следующие удачные действия будут в матче со «Спартаком», – сказал Гольдман.