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  • Стало известно, почему Дзюба неожиданно побил рекорд Лоськова по результативности

Стало известно, почему Дзюба неожиданно побил рекорд Лоськова по результативности

Сегодня, 13:33
3

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал, что игрок побил рекорд Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» в чемпионате России после пересчета, сделанного сайтом Transfermarkt .

«Этот рекорд получился неожиданным. Недавно Transfermarkt пересчитал голевые действия Дмитрия Лоськова, убрал ему одну передачу. Мы были уверены, что Артем только догнал Лоськова, а, оказывается, перегнал.

Для избежания каких-либо споров нужно помимо создания единого подсчета также и побить рекорды по всем версиям. Надеюсь, в этом сезоне Артему это удастся. Полный вперед!

Когда он побьет все рекорды по «гол+пас», будут и другие цели. Проблем с мотивацией нет и никогда не было. Только вперед! Верим, что следующие удачные действия будут в матче со «Спартаком», – сказал Гольдман.

  • В матче 24-го тура РПЛ с «Факелом» Дзюба забил гол, что позволило ему набрать 266 результативных действий по версии по версии Transfermarkt. У Лоськова их 265.
  • По версии Спортса’’и «Спорт-Экспресса», Лоськов за карьеру набрал 255 очков, а на счету Дзюбы сейчас 249 баллов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Лоськов Дмитрий
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Комментарии (3)
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ilich55
1744713706
Это по версии Transfermarkt Дзюба стал обладателем рекорда, а по версии "Спам-Экспресса" рекордсмен другой.
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...уефан
1744715075
...ну, достали уже этим Дзюбом!...
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Snek
1744715482
А что там по версии бабушки Дзюбы?
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