У Лоськова новая должность в «Локомотиве»

«Локомотив» сообщил о новой должности тренера Дмитрия Лоськова.

«В рамках расширения своего функционала повышение получил Дмитрий Лоськов: он назначен на должность советника генерального директора по спортивным вопросам.

Дмитрию Вячеславовичу предстоит курировать ряд ключевых направлений, касающихся функционирования спортивного блока клуба, непосредственно связанных с развитием главной команды», – написали москвичи.