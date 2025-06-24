У Лоськова новая должность в «Локомотиве»

«Локомотив» сообщил о новой должности тренера Дмитрия Лоськова.
«В рамках расширения своего функционала повышение получил Дмитрий Лоськов: он назначен на должность советника генерального директора по спортивным вопросам.
Дмитрию Вячеславовичу предстоит курировать ряд ключевых направлений, касающихся функционирования спортивного блока клуба, непосредственно связанных с развитием главной команды», – написали москвичи.
- Лоськов в штабе «Локомотива» с 2016 года.
- В качестве игрока он провел больше всего матчей именно за «Локомотив».
- Лоськов брал с «Локо» РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»