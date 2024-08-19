Ломаев рассказал, сколько тратит в месяц на жизнь в Самаре

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о своих тратах в Самаре.

– Сколько денег ты тратишь в месяц?

– 250 [тысяч], наверное, где-то.

– Это в Самаре. А сколько нужно в Москве?

– Для комфортной жизни? Явно больше. Смотря что ты делаешь. Просто в Самаре я еще снимаю квартиру, на это закладываю деньги.

– За сколько снимаешь квартиру?

– За 70. В Самаре, кстати, дорогая недвижимость.

– Сколько денег нужно в Москве? Некоторые нам рассказывают байки, что на 50–100 тысяч могут прожить…

– Я читал эти интервью! Не понимаю, когда типы это говорят. Особенно профессиональные спортсмены. Типа они не ходят, не ужинают. Ни на что не тратят… Особенно которые семейные. Не знаю, пусть [в Москве] будет в два раза больше.