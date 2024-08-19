Ломаев рассказал, сколько тратит в месяц на жизнь в Самаре

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о своих тратах в Самаре.
– Сколько денег ты тратишь в месяц?
– 250 [тысяч], наверное, где-то.
– Это в Самаре. А сколько нужно в Москве?
– Для комфортной жизни? Явно больше. Смотря что ты делаешь. Просто в Самаре я еще снимаю квартиру, на это закладываю деньги.
– За сколько снимаешь квартиру?
– За 70. В Самаре, кстати, дорогая недвижимость.
– Сколько денег нужно в Москве? Некоторые нам рассказывают байки, что на 50–100 тысяч могут прожить…
– Я читал эти интервью! Не понимаю, когда типы это говорят. Особенно профессиональные спортсмены. Типа они не ходят, не ужинают. Ни на что не тратят… Особенно которые семейные. Не знаю, пусть [в Москве] будет в два раза больше.
- Ломаев провел 3 матча в этом сезоне, пропустив 8 голов.
- Его рыночная цена – 2 млн евро.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»