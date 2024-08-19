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Ломаев рассказал, сколько тратит в месяц на жизнь в Самаре

19 августа 2024, 06:16
6

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о своих тратах в Самаре.

– Сколько денег ты тратишь в месяц?

– 250 [тысяч], наверное, где-то.

– Это в Самаре. А сколько нужно в Москве?

– Для комфортной жизни? Явно больше. Смотря что ты делаешь. Просто в Самаре я еще снимаю квартиру, на это закладываю деньги.

– За сколько снимаешь квартиру?

– За 70. В Самаре, кстати, дорогая недвижимость.

– Сколько денег нужно в Москве? Некоторые нам рассказывают байки, что на 50–100 тысяч могут прожить…

– Я читал эти интервью! Не понимаю, когда типы это говорят. Особенно профессиональные спортсмены. Типа они не ходят, не ужинают. Ни на что не тратят… Особенно которые семейные. Не знаю, пусть [в Москве] будет в два раза больше.

  • Ломаев провел 3 матча в этом сезоне, пропустив 8 голов.
  • Его рыночная цена – 2 млн евро.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ломаев Иван
Комментарии (6)
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Loko_Roma
1724040810
Опять эти космические жети с патриков
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TOMSON
1724043021
СПб около 100-120. В это входит ипотеки кредиты 25 и пару кружков на ребенка. Машина своя. Без крутых ресторанов, но на работе частенько обедаешь в кафе столовой за примерно 350р. Ритм жизни бешеный, готовить не успеваешь. Да и достал стандартный вопрос на выходных куда-то сходить с ребенком или дома дела поделать? В итоге и дела плохо делаются и не развлекаешься толком. Самая большая попа это когда ребенок сильно заболевает. Больничные дают, но криво посматривают. Хз как бывает выкручиваемся. Так немного нытья про свою жизнь.
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Fialet
1724058348
Ещё одна зажравшаяся тварина. Простые люди на 20 тыс на человека в месяц живут.
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