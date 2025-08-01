Экс-вратарь «Крыльев» Ломаев интересен испанским клубам

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал будущее экс-голкипера «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.

26-летний Ломаев – свободный агент.

«Крылья» не продлили с ним контракт.

Вратарь не играл с ноября из-за вывиха плечевого сустава.

Сообщалось, что россиянин был близок к переходу в греческий АЕЛ, но трансфер сорвался.

«У многих есть опасения по поводу здоровья Ивана. Но я не знаю, почему. Ваня сейчас тренируется с «Крыльями». Они по-человечески поступили с ним.

Сейчас Ломаев ждет, когда агент найдет ему новый клуб. Уверен, что свою команду Ваня найдет, потому что и некоторые клубы из Испании думают над этим [над подписанием голкипера], и не только они.

Либо в России, либо за границей что-то у него будет», – сказал Ларин.