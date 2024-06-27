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«Спартаку» предложили купить вратаря «Крыльев»

27 июня 2024, 11:06
9

«Спартак» получил предложение приобрести 25-летнего вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева. По данным Metaratings.ru, московский клуб в данный момент рассматривает более опытных российских вратарей.

При этом «Спартак» пока не заинтересован в 37-летнем Сослане Джанаеве, в прошлом сезоне выступавшим за «Балтику», и 37-летнем Антоне Шунине из «Динамо».

  • В прошлом сезоне Ломаев провел за «Крылья Советов» 24 матча, пропустил 35 мячей.
  • Ломаев является воспитанником академии «Чертаново» и выступает за самарцев с лета 2020 года.
  • Соглашение футболиста с «Крыльями» действует до июня 2025 года.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Шунин Антон Джанаев Сослан Ломаев Иван
Комментарии (9)
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...короче
1719477925
...похоже на бред(...
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алдан2014
1719481851
Джанаев ...при этой фамилии тягостные воспоминания об упущенном чемпионстве,благодаря этому персонажу. Замечательные голы пропускал в последних матчах сезона. А Валера с упорством барана,ставил его снова и снова в основу
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5avdeev_alik
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alefreddy
1719493160
похоже ищут замену Селихову
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Spartak_forv@
1719499298
А зачем он Спартаку?Да ещё и за деньги?)
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BAIv
1719501489
Маловат ростом, слабо на выходах играет...
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R_a_i_n
1719503726
Вратаря бо.жам, бо.жам вратаря. Они любят игроков из под носа перекупать.
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