«Спартаку» предложили купить вратаря «Крыльев»

«Спартак» получил предложение приобрести 25-летнего вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева. По данным Metaratings.ru, московский клуб в данный момент рассматривает более опытных российских вратарей.

При этом «Спартак» пока не заинтересован в 37-летнем Сослане Джанаеве, в прошлом сезоне выступавшим за «Балтику», и 37-летнем Антоне Шунине из «Динамо».