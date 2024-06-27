«Спартаку» предложили купить вратаря «Крыльев»

«Спартак» получил предложение приобрести 25-летнего вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева. По данным Metaratings.ru, московский клуб в данный момент рассматривает более опытных российских вратарей.
При этом «Спартак» пока не заинтересован в 37-летнем Сослане Джанаеве, в прошлом сезоне выступавшим за «Балтику», и 37-летнем Антоне Шунине из «Динамо».
- В прошлом сезоне Ломаев провел за «Крылья Советов» 24 матча, пропустил 35 мячей.
- Ломаев является воспитанником академии «Чертаново» и выступает за самарцев с лета 2020 года.
- Соглашение футболиста с «Крыльями» действует до июня 2025 года.
Источник: Metaratings.ru