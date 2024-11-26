Ломаев прокомментировал травму, полученную при отражении пенальти

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о полученном повреждении в воскресном матче с «Ахматом» (2:1).

Голкипер на 68-й минуте отразил пенальти в исполнении Даниила Уткина.

Отбив 11-метровый удар, Ломаев вывихнул плечевой сустав.

Его заменил Сергей Песьяков.

«Всe нормально. Сегодня съезжу на МРТ, проведу дополнительное исследование. Перелома нет, это радует. Посмотрим, что покажет.

Спасибо всем за переживания! Много людей написало, приятно, что так поддерживают.

Надеюсь, дальше будем набирать очки, тем самым благодарить болельщиков», – заявил Ломаев.

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