Ломаев оценил решение Кругового покинуть «Зенит»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о трансфере защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

ЦСКА объявил, что Круговой появится в команде летом как свободный агент.

В ответ «Зенит» перевел Данила в дубль.

Сейчас Круговой тренируется с «Зенитом-2» в Санкт-Петербурге.

«Если он там не играл, то правильно сделал, что ушeл. Ему 25 лет, в этом возрасте надо проявлять себя. Он ушeл в ЦСКА для того, чтобы играть. Думаю, он сможет выиграть конкуренцию. Это сильный футболист», – сказал Ломаев.