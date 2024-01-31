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    Ломаев оценил решение Кругового покинуть «Зенит»

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о трансфере защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

    • ЦСКА объявил, что Круговой появится в команде летом как свободный агент.
    • В ответ «Зенит» перевел Данила в дубль.
    • Сейчас Круговой тренируется с «Зенитом-2» в Санкт-Петербурге.

    «Если он там не играл, то правильно сделал, что ушeл. Ему 25 лет, в этом возрасте надо проявлять себя. Он ушeл в ЦСКА для того, чтобы играть. Думаю, он сможет выиграть конкуренцию. Это сильный футболист», – сказал Ломаев.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1706718209
    Ванечка Ломаев..Писал кипятком в ожидании вызова от Зеньки...) Учитель.)
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    Боров мясной
    1706718252
    Круговой уже в начале сезона продался и привез Зениту поражение в игре с Локо! В добавленное время выбросил мяч сопернику в атаку на свои ворота. Вот теперь понятно почему этот засланый казачок так играл!
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