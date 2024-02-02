«Спартаку» предложили голкипера с отступными 120 миллионов рублей

Стал известен еще один кандидат на усиление вратарской позиции в «Спартаке».
Ранее сообщалось об интересе московского клуба к Станиславу Агкацеву («Краснодар») и Илье Лантратову («Локомотив»).
Третий вариант – Иван Ломаев из «Крыльев Советов». Его предложил «Спартаку» агент Павел Андреев.
- В этом сезоне Ломаев пропустил 18 голов в 12 матчах.
- Его контракт с «Крыльями» истекает в 2025 году.
- Отступные в соглашении – 120 миллионов рубллей.
Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток