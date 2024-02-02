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    • «Спартаку» предложили голкипера с отступными 120 миллионов рублей

    «Спартаку» предложили голкипера с отступными 120 миллионов рублей

    Стал известен еще один кандидат на усиление вратарской позиции в «Спартаке».

    Ранее сообщалось об интересе московского клуба к Станиславу Агкацеву («Краснодар») и Илье Лантратову («Локомотив»).

    Третий вариант – Иван Ломаев из «Крыльев Советов». Его предложил «Спартаку» агент Павел Андреев.

    • В этом сезоне Ломаев пропустил 18 голов в 12 матчах.
    • Его контракт с «Крыльями» истекает в 2025 году.
    • Отступные в соглашении – 120 миллионов рубллей.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    02.02.2024 18:54
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    Комментарии (17)
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    ScarlettOgusania
    1706890049
    отказался Спартак от кандидатуры Ломаева, запоздавшая инфа от бомбы, где только вы её собираете?)
    Ответить
    Иннокентий-Смоктуновский-
    1706890277
    Не знаю как по мне если Селихов будет в поряде он лучше любого из них
    Ответить
    MazaiNN
    1706890393
    Посмотрите сколько Нигматуллин пропустил в этом сезоне. Один из лучших результатов
    Ответить
    DVOK68
    1706890863
    Ломаев это конечно мастеровитый вратарь,надо брать пока МЮ или Реал не перехватили...
    Ответить
    rash1959
    1706893131
    Этот косячник и за так не нужен
    Ответить
    Artemka444
    1706893583
    да спартак никто не спасёт!!!!
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1706894050
    Пердив дышит в спину хрякам. Гыгыгы
    Ответить
    Alex Flash
    1706895814
    а кое-кому и швабра в ass
    Ответить
    Вомбат
    1706901842
    Карпов, сочиняйте свои бредни исключительно про Зенит, и будет вам и народная любовь и денежки. Про Спартак пургу гнать не надо. У этой команды слишком много болельщиков, и некоторые их них занимают посты в очень компетентных органах.
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    inzek
    1706917974
    ну прям очень желтушно. прям уткой попахивает. в Спартаке норм вратарский состав
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