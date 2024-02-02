«Спартаку» предложили голкипера с отступными 120 миллионов рублей

Стал известен еще один кандидат на усиление вратарской позиции в «Спартаке».

Ранее сообщалось об интересе московского клуба к Станиславу Агкацеву («Краснодар») и Илье Лантратову («Локомотив»).

Третий вариант – Иван Ломаев из «Крыльев Советов». Его предложил «Спартаку» агент Павел Андреев.

В этом сезоне Ломаев пропустил 18 голов в 12 матчах.

Его контракт с «Крыльями» истекает в 2025 году.

Отступные в соглашении – 120 миллионов рубллей.

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