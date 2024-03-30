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  • Семак назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог победить «Крылья»

Семак назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог победить «Крылья»

30 марта 2024, 16:47
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил матч 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

– Плохо вошли в игру, много ошибались. Ошибка привела к пропущенному мячу. Количество брака в начале атаки позволяло сопернику убегать в быстрые контратаки. Дальше старались играть, комбинировать, создавать моменты, но не смогли их реализовать. Где‑то мастерства не хватило, где‑то удачи. Поэтому счет такой, какой есть.

– Герой матча – Иван Ломаев?

– Он провел прекрасный матч. Во многом благодаря ему мы не смогли победить.

  • «Зенит» завтра может упустить 1-е место.
  • «Крылья» поднялись на 6-е место.
  • Ломаев – воспитанник «Чертаново».

Тест про Кубок России: сможете пройти без ошибок?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Ломаев Иван Семак Сергей
Комментарии (12)
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Skull_Boy
1711807930
Его зовут Рафаэль Шафеев
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anatolich72
1711811215
Бразильцы не забили-Русский виноват!
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Romeo 123
1711816580
Семак на выход , он устал от зенита а зенита о него , зенит с смаком играет трусливый футбол даже с аутсайдерами Ответить
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ZeBolotny
1711816841
Семак может не волноваться, завтра "Краснодар" проиграет "Локомотиву" и "Зенит" останется на 1м месте.
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Xesus
1711884188
Краснодар не должен упустить свой шанс
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wlad wm--google
1711951490
Рассказки для дурачков, играют по написанному сценарию, для сохранения интриги до 30 тура, чтобы привлечь овощей на трибуны, читалось, что и Краснодар не выиграет. Очный матч скорей всего тоже будет ничья
Ответить
wlad wm--google
1711951632
****** жалобы, сыграли 0-0, пожалели бабки на благотворительность
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