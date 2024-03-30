Семак назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог победить «Крылья»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил матч 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

– Плохо вошли в игру, много ошибались. Ошибка привела к пропущенному мячу. Количество брака в начале атаки позволяло сопернику убегать в быстрые контратаки. Дальше старались играть, комбинировать, создавать моменты, но не смогли их реализовать. Где‑то мастерства не хватило, где‑то удачи. Поэтому счет такой, какой есть.

– Герой матча – Иван Ломаев?

– Он провел прекрасный матч. Во многом благодаря ему мы не смогли победить.

«Зенит» завтра может упустить 1-е место.

«Крылья» поднялись на 6-е место.

Ломаев – воспитанник «Чертаново».

Тест про Кубок России: сможете пройти без ошибок?