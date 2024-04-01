Орлов высказался об игре Мостового и Кассьерры

Комментатор Геннадий Орлов после матча 22-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Зенит» (1:1) оценил действия полузащитника питерцев Андрея Мостового, нападающего Матео Кассьерры, а также высказался об игре самарцев.

«Мостовой? У Андрея по-прежнему возникают проблемы при принятии решения. Было два момента, особенно когда он пробивал левой ногой. Получилось наотмашь... Почему бы не постараться закрутить мяч? А он приложился со всей силы... Нет у него пока золотой середины. Техника подводит. Но главное – не тот замысел. Да, у Мостового хорошая скорость, он неплохо открывается. Но где голы?

Кассьерра был не так заметен. Однако тут вопросы не только к нему, но и к полузащите. Бразильцы близко к нему не подходили, не разыгрывали с ним мяч.

Нужно отдать должное «Крыльям». Самарцы потеряли нескольких ведущих футболистов. Но смотрелись очень достойно. Выбегали в контратаки, пытались ужалить. Видна рука Осинькина. «Крылья» можно поздравить. Сыграть с «Зенитом» вничью при своих болельщиках – хороший результат», – сказал Орлов.