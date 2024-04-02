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    • Романцев объяснил, почему «Зенит» потерял очки в матче с «Крыльями»

    Романцев объяснил, почему «Зенит» потерял очки в матче с «Крыльями»

    Олег Романцев подвел итоги игры 22-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

    • Петербуржцы сыграли вничью в Самаре со счетом 1:1.
    • У них 1 победа и 2 ничьи в 3 весенних матча РПЛ.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате, опережая «Краснодар» на 1 очко.

    – Олег Иванович, насколько вас удивила потеря очков «Зенитом» в Самаре?

    – То, что «Зенит» увез из Самары только ничью, означает только одно: на большее чемпион не наиграл. Ведь он и по составу, и по классу сильнее. Все остальное – лирика.

    И в таких матчах, когда тебе в спину дышат конкуренты, без стопроцентной собранности и предельной самоотдачи своего не добиться.

    А у «Крыльев» все это нашлось, за что их наверняка благодарили не только болельщики, но еще и не ожидавший такого подарка «Краснодар».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2024 17:55
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