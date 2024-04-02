Романцев объяснил, почему «Зенит» потерял очки в матче с «Крыльями»

Олег Романцев подвел итоги игры 22-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

Петербуржцы сыграли вничью в Самаре со счетом 1:1.

У них 1 победа и 2 ничьи в 3 весенних матча РПЛ.

«Зенит» лидирует в чемпионате, опережая «Краснодар» на 1 очко.

– Олег Иванович, насколько вас удивила потеря очков «Зенитом» в Самаре?

– То, что «Зенит» увез из Самары только ничью, означает только одно: на большее чемпион не наиграл. Ведь он и по составу, и по классу сильнее. Все остальное – лирика.

И в таких матчах, когда тебе в спину дышат конкуренты, без стопроцентной собранности и предельной самоотдачи своего не добиться.

А у «Крыльев» все это нашлось, за что их наверняка благодарили не только болельщики, но еще и не ожидавший такого подарка «Краснодар».