Экс-арбитр Федотов разобрал гол «Зенита» в ворота «Крыльев Советов»

Бывший судья Игорь Федотов оценил спорный момент в матче 22-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

Звучала версия, что гол петербургской команды нужно было отменить из-за офсайда.

Игра завершилась ничьей 1:1.

Ее обслуживал 31-летний Рафаэль Шафеев.

«Момент с голом «Зенита» – вялообсуждаемый, потому что в принципе мало кто понимает, что на самом деле произошло.

Здесь две составляющие. Гол можно было бы отменить, если бы в момент передачи Мостового, до касания защитника «Крыльев», Артур находился за линией офсайда. Тогда считалось бы, что игра защитника была неконтролируемой. Но в момент подачи Артур находился в правильной позиции и только потом передвинулся за линию офсайда.

Другой вопрос: играл ли головой Кассьерра? Если бы он сыграл и мяч отскочил от защитника, это было бы «вне игры». Но я нашел ракурс, на котором видно, что Кассьерра головой не играл. Значит, гол забит правильно», – констатировал Федотов.