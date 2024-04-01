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    • Экс-арбитр Федотов разобрал гол «Зенита» в ворота «Крыльев Советов»

    Экс-арбитр Федотов разобрал гол «Зенита» в ворота «Крыльев Советов»

    Бывший судья Игорь Федотов оценил спорный момент в матче 22-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

    • Звучала версия, что гол петербургской команды нужно было отменить из-за офсайда.
    • Игра завершилась ничьей 1:1.
    • Ее обслуживал 31-летний Рафаэль Шафеев.

    «Момент с голом «Зенита» – вялообсуждаемый, потому что в принципе мало кто понимает, что на самом деле произошло.

    Здесь две составляющие. Гол можно было бы отменить, если бы в момент передачи Мостового, до касания защитника «Крыльев», Артур находился за линией офсайда. Тогда считалось бы, что игра защитника была неконтролируемой. Но в момент подачи Артур находился в правильной позиции и только потом передвинулся за линию офсайда.

    Другой вопрос: играл ли головой Кассьерра? Если бы он сыграл и мяч отскочил от защитника, это было бы «вне игры». Но я нашел ракурс, на котором видно, что Кассьерра головой не играл. Значит, гол забит правильно», – констатировал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.04.2024 21:30
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    Комментарии (5)
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    Боров мясной
    1711996848
    ВАР сработал правильно. Федот их проверил!? Неимея возможности и преодолев трудности, связанные с добытием видео!
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    TIMOTHY
    1711998752
    Очухался через неделю)) мы и сами видели что гол чистый и что Зенит играл как попало
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    Semenycch
    1712036058
    Все верно.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712042284
    Да тут всем, кроме оголтелым сектантам понятно, что гол забит строго по правилам. Гыгыгы
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