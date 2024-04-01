Орлов — об Артуре: «Его все время тянет в центр или назад. Где его рейды по флангу?»

Комментатор Геннадий Орлов после матча «Крылья Советов» – «Зенит» (1:1) высказался об игре нападающего петербуржцев Артура.

«Артур забил породистый гол, он все время подавал угловые. Но! Его же выпускают справа, на фланг. Я не увидел ни одного его прохода. Ни одного! Его все время тянет в центр или назад. Где его рейды по флангу? Перед тобой один защитник. Почему же ты не пробуешь? Для меня это пока загадка.

Игорь Корнеев считает, что идеальная позиция для Артура – «десятка»? Хорошо. Но если тебя выпускают справа, сделай хотя бы несколько попыток обыграть соперника на фланге! А так – он смещается в центр, отдает ближнему. Если тренеры не дают ему такого задания, это странно», – сказал Орлов.