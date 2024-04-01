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    • Орлов — об Артуре: «Его все время тянет в центр или назад. Где его рейды по флангу?»

    Орлов — об Артуре: «Его все время тянет в центр или назад. Где его рейды по флангу?»

    Комментатор Геннадий Орлов после матча «Крылья Советов»«Зенит» (1:1) высказался об игре нападающего петербуржцев Артура.

    «Артур забил породистый гол, он все время подавал угловые. Но! Его же выпускают справа, на фланг. Я не увидел ни одного его прохода. Ни одного! Его все время тянет в центр или назад. Где его рейды по флангу? Перед тобой один защитник. Почему же ты не пробуешь? Для меня это пока загадка.

    Игорь Корнеев считает, что идеальная позиция для Артура – «десятка»? Хорошо. Но если тебя выпускают справа, сделай хотя бы несколько попыток обыграть соперника на фланге! А так – он смещается в центр, отдает ближнему. Если тренеры не дают ему такого задания, это странно», – сказал Орлов.

    • 26-летний Артур перешел в «Зенит» зимой из «Палмейраса»
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ с 41 очком после 21 матча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2024 11:59
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1711980824
    Научи Сергеевич и корнея и Семака родину любить!) Если команда играет не так как нужно с хорошим подбором игроков, значит косячит тренер
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