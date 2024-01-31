Вратарь «Крыльев Советов» сказал, от чего будет зависеть участие команды в борьбе за медали

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, за счет чего команде удалось показать хороший результат в первой части чемпионата России.

– Таблица сейчас очень плотная. За два –три матча все может поменяться. Никто не знает, как пойдет рестарт чемпионата, как у нас, так и у соперников. Всем хочется быть повыше в таблице.

– По силам ли «Крыльям Советов» побороться за медали?

– Главное, чтобы у нас из группы атаки не ушли лидеры. От этого будет многое зависеть. Если будем навязывать свою игру каждому сопернику, то можем оказаться высоко.

– Можно ли сравнивать составы вашей команды и конкурентов в борьбе за медали?

– Если брать трансферную стоимость составов, понятно, что «Локомотив», «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» минимум раза в три раза сильнее. Но в футбол играют люди, а не деньги.

– За счет чего удалось показать хороший результат в первой части чемпионата?

– За счет командных взаимодействий. Плюс у нас довольно сыгранный состав: мы примерно год играем одним и тем же составом. В конце прошлого чемпионата нам сильно не везло. Может быть, сейчас воздается за это.

– Вы сказали, что состав сыгран, но каждый год команду покидают лидеры.

– Приходят новые люди, и они быстро адаптируются к нашим требованиям. К тому же, приходят ребята, известные по юношеским командам. Поэтому все вливаются в коллектив довольно быстро.

– Не обидно терять на регулярной основе восходящих звездочек?

– Любой игрок захочет уйти, если, допустим, поступит предложение из «Зенита» или «Спартака». Это нормальная ситуация. Понятно, что нам тяжело терять лидеров, но куда деваться?