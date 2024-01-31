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    • Вратарь «Крыльев Советов» сказал, от чего будет зависеть участие команды в борьбе за медали

    Вратарь «Крыльев Советов» сказал, от чего будет зависеть участие команды в борьбе за медали

    Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, за счет чего команде удалось показать хороший результат в первой части чемпионата России.

    – Таблица сейчас очень плотная. За два –три матча все может поменяться. Никто не знает, как пойдет рестарт чемпионата, как у нас, так и у соперников. Всем хочется быть повыше в таблице.

    – По силам ли «Крыльям Советов» побороться за медали?

    – Главное, чтобы у нас из группы атаки не ушли лидеры. От этого будет многое зависеть. Если будем навязывать свою игру каждому сопернику, то можем оказаться высоко.

    – Можно ли сравнивать составы вашей команды и конкурентов в борьбе за медали?

    – Если брать трансферную стоимость составов, понятно, что «Локомотив», «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» минимум раза в три раза сильнее. Но в футбол играют люди, а не деньги.

    – За счет чего удалось показать хороший результат в первой части чемпионата?

    – За счет командных взаимодействий. Плюс у нас довольно сыгранный состав: мы примерно год играем одним и тем же составом. В конце прошлого чемпионата нам сильно не везло. Может быть, сейчас воздается за это.

    – Вы сказали, что состав сыгран, но каждый год команду покидают лидеры.

    – Приходят новые люди, и они быстро адаптируются к нашим требованиям. К тому же, приходят ребята, известные по юношеским командам. Поэтому все вливаются в коллектив довольно быстро.

    – Не обидно терять на регулярной основе восходящих звездочек?

    – Любой игрок захочет уйти, если, допустим, поступит предложение из «Зенита» или «Спартака». Это нормальная ситуация. Понятно, что нам тяжело терять лидеров, но куда деваться?

    • «Крылья Советов» занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
    • Ломаев в этом сезоне сыграл в 12 матчах и пропустил 18 голов.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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