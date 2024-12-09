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    • Источник: игроков «Крыльев» принудили записать видео в поддержку «Чистого спорта»

    Источник: игроков «Крыльев» принудили записать видео в поддержку «Чистого спорта»

    Футболистов «Крыльев Советов» заставили записать видео про инициативу «Чистый спорт», сообщает телеграм-канал «Мутко против». Никто из них не хотел этого делать.

    Видеозаписи в телеграм-канале cамарского клуба появились 27 ноября, в них участвуют главный тренер Игорь Осинькин и нескольких футболистов клуба. Все эти видеозаписи объединяло одно – в них звучала фраза «чистый спорт».

    По словам игроков, задача записать видео пришла из самарского правительства. Основное требование – это словосочетание должно прозвучать в каждом видео.

    Участвовали не только русскоязычные игроки, но и чилиец Томас Галдамес. При этом, вратарь Иван Ломаев зачитал заранее присланный текст.

    Сообщается также, что давление со стороны правительства Самарской области на клуб не прекращается.

    • Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел. Федорищев также заявил, что ему позвонили несколько глав регионов и предложили идеологию «Чистый спорт».
    • Губернатор обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Также он просил проверить сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с «Крыльями Советов».

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    09.12.2024 15:56
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Борис34684
    1733750576
    Федорищев конкретно решил сократить вливание бюджетных средств в Самарский спорт.
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    Интерес
    1733761649
    КАк я понял,они против чистого спорта???
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    Бамбарбамия киргуду
    1733913653
    ФК ,,Крылья советов" хотят переименовать в ФК ,,Самара".
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