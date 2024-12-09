Источник: игроков «Крыльев» принудили записать видео в поддержку «Чистого спорта»

Футболистов «Крыльев Советов» заставили записать видео про инициативу «Чистый спорт», сообщает телеграм-канал «Мутко против». Никто из них не хотел этого делать.
Видеозаписи в телеграм-канале cамарского клуба появились 27 ноября, в них участвуют главный тренер Игорь Осинькин и нескольких футболистов клуба. Все эти видеозаписи объединяло одно – в них звучала фраза «чистый спорт».
По словам игроков, задача записать видео пришла из самарского правительства. Основное требование – это словосочетание должно прозвучать в каждом видео.
Участвовали не только русскоязычные игроки, но и чилиец Томас Галдамес. При этом, вратарь Иван Ломаев зачитал заранее присланный текст.
Сообщается также, что давление со стороны правительства Самарской области на клуб не прекращается.
- Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел. Федорищев также заявил, что ему позвонили несколько глав регионов и предложили идеологию «Чистый спорт».
- Губернатор обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Также он просил проверить сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с «Крыльями Советов».