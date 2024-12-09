Источник: игроков «Крыльев» принудили записать видео в поддержку «Чистого спорта»

Футболистов «Крыльев Советов» заставили записать видео про инициативу «Чистый спорт», сообщает телеграм-канал «Мутко против». Никто из них не хотел этого делать.

Видеозаписи в телеграм-канале cамарского клуба появились 27 ноября, в них участвуют главный тренер Игорь Осинькин и нескольких футболистов клуба. Все эти видеозаписи объединяло одно – в них звучала фраза «чистый спорт».

По словам игроков, задача записать видео пришла из самарского правительства. Основное требование – это словосочетание должно прозвучать в каждом видео.

Участвовали не только русскоязычные игроки, но и чилиец Томас Галдамес. При этом, вратарь Иван Ломаев зачитал заранее присланный текст.

Сообщается также, что давление со стороны правительства Самарской области на клуб не прекращается.