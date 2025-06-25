Ломаев покинул «Крылья Советов» после 5 лет в клубе

«Крылья Советов» объявили об уходе голкипера Ивана Ломаева. Контракт истек.
«За пять лет, проведeнных в Самаре, Иван своей игрой и отношением к делу завоевал любовь болельщиков и стал одним из лидеров команды. Он развивался вместе с клубом, вносил весомый вклад в его успехи и не раз выручал команду в самых ответственных моментах», – написали самарцы.
- За 5 лет в команде Ломаев провeл 114 матчей во всех турнирах, отразил 8 пенальти.
- В составе «Крыльев» Иван получил звание «Мастер спорта России».
- Ломаев помог «Крыльям» вернуться в РПЛ в 2021 году.
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»