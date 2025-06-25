Ломаев покинул «Крылья Советов» после 5 лет в клубе

«Крылья Советов» объявили об уходе голкипера Ивана Ломаева. Контракт истек.

«За пять лет, проведeнных в Самаре, Иван своей игрой и отношением к делу завоевал любовь болельщиков и стал одним из лидеров команды. Он развивался вместе с клубом, вносил весомый вклад в его успехи и не раз выручал команду в самых ответственных моментах», – написали самарцы.