Иван Ломаев - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Иван
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Ломаев
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 января 1999 (24 года)
|Рост
|185
|Вес
|70
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Иван
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Ломаев
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 января 1999 (24 года)
|Рост
|185
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|4:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|05.03.2023
|1' - 90'
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|01.03.2023
|1' - 90'
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|90'
|23.02.2023
|1' - 90'
|Крылья Советов
|2:1
|Динамо
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|4
|-2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.03.2023
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|90'
|23.02.2023
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Динамо (Москва)
|27.11.2022
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|90'
|23.11.2022
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Спартак (Москва)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)