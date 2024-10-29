Вратарский анализ Нигматуллина по голу Кордобы с 38 метров

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил гол игрока «Краснодара» Джона Кордобы в матче 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).
- Кордоба забил с 38 метров.
– Гол Кордобы – ошибка Ивана Ломаева?
– Скажу две вещи. С одной стороны, с такого расстояния Ломаеву нельзя было пропускать от Кордобы. Что бы там ни было. С другой стороны, нападающий «Краснодара» нанес один удар на миллион. Тем более по такой траектории. Просто выбивая мяч вверх. Ну, такое бывает.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
- Кордоба – 3-й бомбардир сезона (7 голов).
Источник: «РБ Спорт»