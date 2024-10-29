Вратарский анализ Нигматуллина по голу Кордобы с 38 метров

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил гол игрока «Краснодара» Джона Кордобы в матче 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

Кордоба забил с 38 метров.

– Гол Кордобы – ошибка Ивана Ломаева?

– Скажу две вещи. С одной стороны, с такого расстояния Ломаеву нельзя было пропускать от Кордобы. Что бы там ни было. С другой стороны, нападающий «Краснодара» нанес один удар на миллион. Тем более по такой траектории. Просто выбивая мяч вверх. Ну, такое бывает.