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Вратарский анализ Нигматуллина по голу Кордобы с 38 метров

29 октября 2024, 12:53
10

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил гол игрока «Краснодара» Джона Кордобы в матче 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

  • Кордоба забил с 38 метров.

– Гол Кордобы – ошибка Ивана Ломаева?

– Скажу две вещи. С одной стороны, с такого расстояния Ломаеву нельзя было пропускать от Кордобы. Что бы там ни было. С другой стороны, нападающий «Краснодара» нанес один удар на миллион. Тем более по такой траектории. Просто выбивая мяч вверх. Ну, такое бывает.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
  • Кордоба – 3-й бомбардир сезона (7 голов).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Краснодар Нигматуллин Руслан Кордоба Джон Ломаев Иван
Комментарии (10)
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andr45
1730196758
«нанес один удар на миллион» Как учит мудрый, по мнению Бомбардира, Червиченко, а гол-то ХАЛЯВНЫЙ)
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MazaiNN
1730197291
На память приходит гол Ибрагимовича англичанам.
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Борис34684
1730197692
Не соглашусь, что мяч просто пробивался на шару. Кордоба видел что воротчик вышел и навешивал, получилось прекрасно.
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Январь 59
1730198554
Возможно это и есть гол на миллион. Ломаев и Кордоба запомнят этот гол на ви оставшуюся жизнь. Это как гол Роналдиньо за шиворот Симонсу.
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...уефан
1730198797
...Нигматуллину стоило не ролик нарезанный смотреть, а весь эпизод, особенно до удара... Куда смотрел, куда и как бил нападающий... Да и пусть попробует объяснить смысл этого удара, если Кордоба не направлял его в ворота...
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Цугундeр
1730201777
Законы физики ломая унизил Кордоба Ломая Так . Просто е.б.анул. И всё.
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zigbert
1730202364
Умалять достоинство Кордобы нельзя. Поймал момент удара, мяч пошел по крутой траектории. Редкий получился удар, отсюда и элемент неожиданности. Многие вратари не привыкли к таким ударам. Ломаев оказался не готов к нему. Он даже не бежал к воротам.
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алдан2014
1730214406
Помнится Баженов тоже забил ,на дурака,а потом всем пытался объяснить ,что это так задумано. Конечно тут везение.
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ОК, Зенит!
1730218694
Гол - красавец !
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