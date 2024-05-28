«Зенит» рассматривает двух вратарей

«Зенит» немного обновит вратарскую линию во время летнего трансферного окна.

Ожидается, что Михаил Кержаков и Денис Адамов останутся в петербургской команде, а Александр Васютин уйдет в качестве свободного агента.

Вместо него клуб может подписать либо Андрея Лунева («Карабах»), либо Евгения Латышонка («Балтика»).

Переговоры с Луневым запланированы уже на текущую неделю. 32-летнего голкипера проинформировали о желании «Зенита» его вернуть.

На Латышонка, помимо чемпиона РПЛ, претендуют «Краснодар» и ЦСКА.