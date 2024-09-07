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    • Васютин объяснил, почему «Зенит» считают позором российского футбола

    Васютин объяснил, почему «Зенит» считают позором российского футбола

    Воспитанник «Зенита» Александр Васютин высказался об оскорблениях в адрес клуба.

    • Болельщики соперников «Зенита» по РПЛ регулярно кричат во время матчей: «Зенит» – позор российского футбола».

    – Болельщики на трибунах кричат: «Зенит» – позор российского футбола. Как ты к этому относишься?

    – Это так много обсуждают и, мне кажется, таким образом искусственно создают этому повышенное внимание. Почему кричат – не знаю. Наверное, победителей не любят.

    Другой момент – чем люди руководствуются? Я, например, за созидание. Думаю, люди, которые пришли на футбол, в первую очередь должны поддерживать свою любимую команду, а не унижать или оскорблять соперника. Потому что поддержка на трибунах – это тоже своего рода искусство.

    Здорово, когда болельщики придумывают что-то новое. Это нелeгкий труд. Я застал времена, когда фанаты сначала обкатывали заряды на малой арене Петровского на играх дубля. Если заряд хорошо звучал, то потом его переносили на основную арену. Экспериментировали над ритмами, над звучанием, дорабатывали. Культура боления – это реально творческая сфера. В моeм понимании она в большинстве своeм должна быть направлена именно на поддержку своей команды.

    • «Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.
    • Команда и сейчас лидирует в чемпионате.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.09.2024 17:38
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    Комментарии (62)
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    Айболид
    1725725858
    Какой там "регулярно" )))))) Искусственно раздутая тема , на потеху местной секте обиженных упырей . Пару раз , где-то там вякнули подбуханные кузьмичи , которым "горючее" и квитки а матч "проспонсировал" лукойл , снабдив "бамажками" с текстом . Подвизгивания эти заглохли "параллельно" интереса со стороны к/б АЗСки . Ещё где-то слышится нестройный хор московских обделёнышей , а остальное видеофейки и .издёшь .
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    BuenosArgentina
    1725727599
    Думаю позорный футбольный сайт с позорными журналистами знает что позор российского футбола это Пищевик
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    Спартачище
    1725728556
    Давайте пожалеем болотных фонадов, что им приходится глорить за позор и посмешище. Их не только болелы других клупов ни во что не ставят, но и руководство своего вытирает об них ноги
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    andr45
    1725728863
    Я тоже считаю, что заявления типа «Zenit — позор РОССИЙСКОГО футбола» не совсем корректно. В самом деле, если стоимость игроков «Zenit» 155,8 млн. евро, то стоимость иностранных игроков, в основном бразильцев, составляет 139 млн. евро или 89%. Поэтому считать «Zenit» российским клубом не совсем уместно)
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    FCSpartakM
    1725730041
    а кому -то еще кричали про позор? были раньше чемпионы и продолжительные. Никому про позор не кричали, потому что понимают разницу между трудом и кустарными чемпионствами на бабле и админресурсе.
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    BAIv
    1725731024
    Фан уйди для чего делали? Типо для порядка, если это оскорбление, то жолжен платить тот кто это делает, заплатив пару раз штраф, любые матерные кричалки утухнут... Но фауйди это не про порядок и ответственность, это воровство и враньё!
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    Айболид
    1725734541
    14 обиженных на весь мир хряков - вот в общем то и "вся страна" . Не удивлюсь , если кто-то из них и является одним из клакеров .
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1725788065
    Те, кто кричал, в следующем сезоне будут это делать в пердиве. Потому что футбол наказывает за скотство и лицемерие.
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    Aндрей-кадулин-google
    1725789517
    Шесть сезонов чемпионы,да свинарня уже вся на г.... Изошла и не это заорешь,зенит красавцы дави маскву
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    Городовой
    1725793778
    Зенит - это Газпром ,его деньги и влияние, а давно уже не Питер и не Ленинград.Нет никакой питерской школы футбола, а есть денежный мешок,который купит и перекупит что и кого угодно. Шесть сезонов или двадцать шесть - неважно, если за клуб сборная Бразилии играет.
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