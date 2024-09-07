Васютин объяснил, почему «Зенит» считают позором российского футбола

Воспитанник «Зенита» Александр Васютин высказался об оскорблениях в адрес клуба.

Болельщики соперников «Зенита» по РПЛ регулярно кричат во время матчей: «Зенит» – позор российского футбола».

– Болельщики на трибунах кричат: «Зенит» – позор российского футбола. Как ты к этому относишься?

– Это так много обсуждают и, мне кажется, таким образом искусственно создают этому повышенное внимание. Почему кричат – не знаю. Наверное, победителей не любят.

Другой момент – чем люди руководствуются? Я, например, за созидание. Думаю, люди, которые пришли на футбол, в первую очередь должны поддерживать свою любимую команду, а не унижать или оскорблять соперника. Потому что поддержка на трибунах – это тоже своего рода искусство.

Здорово, когда болельщики придумывают что-то новое. Это нелeгкий труд. Я застал времена, когда фанаты сначала обкатывали заряды на малой арене Петровского на играх дубля. Если заряд хорошо звучал, то потом его переносили на основную арену. Экспериментировали над ритмами, над звучанием, дорабатывали. Культура боления – это реально творческая сфера. В моeм понимании она в большинстве своeм должна быть направлена именно на поддержку своей команды.