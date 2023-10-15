Топ-клубы Дании, Швеции и Норвегии рассматривают возможность подписания Васютина

Футбольный агент Александр Дубровин, представляющий интересы вратаря «Зенита» Александра Васютина, рассказал о будущем футболиста.

«Александра не беспокоит игровое время, но он хочет стать основным вратарем и делает для этого все. Зимой не рассматриваем смену клуба – он сконцентрирован только на «Зените». Александр получает достаточно игрового времени, и, мне кажется, даже наравне с Кержаковым, учитывая новый формат Кубка. У них идет борьба за пост первого номера.

К нему есть интерес, потому что он становится свободным агентом. У него идеальный возраст для вратаря, уравновешенная психика, хорошая игра ногами, что является проблемой для многих голкиперов российской школы и был опыт в еврокубках. Дания, Норвегия, Швеция – топ-клубы этих стран готовы его видеть, спрашивают о нем, также Александром интересуется некоторые российские клубы.

Вероятность перехода будет зависеть от «Зенита» и от того, закрепится ли Саша как первый номер. А сейчас приятно, что интерес есть. Но мы даже не разговариваем на эту тему», – сказал Дубровин.