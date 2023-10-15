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  • Топ-клубы Дании, Швеции и Норвегии рассматривают возможность подписания Васютина

Топ-клубы Дании, Швеции и Норвегии рассматривают возможность подписания Васютина

15 октября 2023, 16:05
5

Футбольный агент Александр Дубровин, представляющий интересы вратаря «Зенита» Александра Васютина, рассказал о будущем футболиста.

«Александра не беспокоит игровое время, но он хочет стать основным вратарем и делает для этого все. Зимой не рассматриваем смену клуба – он сконцентрирован только на «Зените». Александр получает достаточно игрового времени, и, мне кажется, даже наравне с Кержаковым, учитывая новый формат Кубка. У них идет борьба за пост первого номера.

К нему есть интерес, потому что он становится свободным агентом. У него идеальный возраст для вратаря, уравновешенная психика, хорошая игра ногами, что является проблемой для многих голкиперов российской школы и был опыт в еврокубках. Дания, Норвегия, Швеция – топ-клубы этих стран готовы его видеть, спрашивают о нем, также Александром интересуется некоторые российские клубы.

Вероятность перехода будет зависеть от «Зенита» и от того, закрепится ли Саша как первый номер. А сейчас приятно, что интерес есть. Но мы даже не разговариваем на эту тему», – сказал Дубровин.

  • В текущем сезоне Васютин провел пять матчей за «Зенит» во всех турнирах, пропустил семь мячей и дважды оставил ворота «сухими».
  • Контракт Васютина с «Зенитом» истекает в конце июня 2024 года.
  • За время карьеры 28-летний голкипер выступал за финский «Лахти», норвежский «Сарпсборг» и шведский «Юргорден».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Дания. Суперлига Зенит Васютин Александр
Комментарии (5)
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ilichkadr
1697376082
Хоть завтра отдадим. Причём за даром.
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Эном айс
1697377899
Адамов и Мишаню заткнёт скоро на лавку. А тут топ -клубы, топ -клубы..) Нашёлся боговорот какой.
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Январь 59
1697380152
Имея Адамова, нет смысла держать Васютина. Адамов в воротах гораздо надёжнее.
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Вомбат
1697394117
Хватит публиковать агентское вранье. Какие, к чертовой матери, топ-клубы Швеции, Норвегии и Дании??? У Мальме и Мольде вратарские позиции полностью укомлектованы. К тому же там зарплата игроков не превышает 10 тыс евро в месяц. Лавочникам в Зените наверняка больше платят. А если имеется в виду Брондбю или Копенгаген, туда русского вратаря не возьмут. В Дании сейчас такая атмосфера, что за прием русского игрока болельщики руководство клуба просто порвут. Эта заметка - голимая заказная и недостоверная реклама.
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Ziklop
1697399501
агент врёт , даже монитор краснеет
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