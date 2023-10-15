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    • Топ-клубы Дании, Швеции и Норвегии рассматривают возможность подписания Васютина

    Топ-клубы Дании, Швеции и Норвегии рассматривают возможность подписания Васютина

    Футбольный агент Александр Дубровин, представляющий интересы вратаря «Зенита» Александра Васютина, рассказал о будущем футболиста.

    «Александра не беспокоит игровое время, но он хочет стать основным вратарем и делает для этого все. Зимой не рассматриваем смену клуба – он сконцентрирован только на «Зените». Александр получает достаточно игрового времени, и, мне кажется, даже наравне с Кержаковым, учитывая новый формат Кубка. У них идет борьба за пост первого номера.

    К нему есть интерес, потому что он становится свободным агентом. У него идеальный возраст для вратаря, уравновешенная психика, хорошая игра ногами, что является проблемой для многих голкиперов российской школы и был опыт в еврокубках. Дания, Норвегия, Швеция – топ-клубы этих стран готовы его видеть, спрашивают о нем, также Александром интересуется некоторые российские клубы.

    Вероятность перехода будет зависеть от «Зенита» и от того, закрепится ли Саша как первый номер. А сейчас приятно, что интерес есть. Но мы даже не разговариваем на эту тему», – сказал Дубровин.

    • В текущем сезоне Васютин провел пять матчей за «Зенит» во всех турнирах, пропустил семь мячей и дважды оставил ворота «сухими».
    • Контракт Васютина с «Зенитом» истекает в конце июня 2024 года.
    • За время карьеры 28-летний голкипер выступал за финский «Лахти», норвежский «Сарпсборг» и шведский «Юргорден».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2672

      Январь 59 1 час назад

      Имея Адамова, нет смысла держать Васютина. Адамов в воротах гораздо надёжнее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5866

      Эном айс 2 часа назад

      Адамов и Мишаню заткнёт скоро на лавку. А тут топ -клубы, топ -клубы..)
      Нашёлся боговорот какой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20246

      ilichkadr 2 часа назад

      Хоть завтра отдадим. Причём за даром.

      1
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