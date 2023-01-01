«Зенит» не будет досрочно возвращать Васютина из аренды в «Юргордене»

Александр Дубровин, агент вратаря «Зенита» Александра Васютина, заявил, что клуб из Петербурга не будет досрочно возвращать голкипера из аренды в «Юргордене».
«Обычно разговоры о смене клуба происходят в конце аренды, а она подойдет к концу зимой, когда в Швеции закончится сезон.
«Зенит» не контактировал с нами на предмет досрочного возвращения игрока из аренды в летнее трансферное окно. У них пока и так много вратарей.
Предложений от других клубов также не поступало, сейчас он – игрок «Юргордена». У Александра там сильная конкуренция, они считаются топ-2 вратаря в Швеции. Причем всеми клубами и экспертами, кто следит за шведским чемпионатом.
В начале сезона он заболел, поэтому пока не мог играть», – сказал Дубровин.
- 27-летний Васютин – воспитанник «Зенита».
- В январе «Зенит» на год продлил аренду вратаря.
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