Вратарь «Юргордена» Васютин: «После 24 февраля шведы ко мне относятся позитивно, по-доброму. Все открыты и готовы помочь»

Голкипер шведского «Юргордена» Никита Васютин рассказал, как к нему относятся в Швеции в последние месяцы.

«Изменилась ли жизнь в Швеции после 24 февраля? Не могу сказать, что сильно… Утром, конечно, все были взбудоражены, все следили за новостями, за статьями из интернета. С того дня и на протяжении двух недель ко мне каждый день подходили футболисты, персонал – все подходили, спрашивали, как у меня дела, всe ли в порядке у меня, у моей семьи, у меня дома. Каждый говорит, что всегда открыт и готов помочь, если нужна помощь. Да, сначала внимание ко мне было немного повышенное, но оно было абсолютно позитивное и доброе!

Кроме эпизода, который я уже описал, ничего такого не происходило. А по поводу будущего… Мне кто-то прислал статью, где журналист позвонил нашему спортивному директору с формулировкой: «А как вы будете продолжать сотрудничество с Александром, ведь он из «Зенита», а «Зенит» – это «Газпром», а вот мы сейчас тысячу санкций против «Газпрома» введeм!»

Это были местные, шведские журналисты. И спортивный директор очень чeтко дал понять: «Ребята, Саша с нами как спортсмен, а не как представитель «Газпрома». Мы знаем его как хорошего человека, отличного вратаря и профессионала. Его будущее будет зависеть только от спортивных составляющих, а не от политических».

Общался ли с Сеадом Хакшабановичем? Буквально пару слов. Он сказал, что ему действительно нравилось в «Рубине», у него были хорошие отношения с Леонидом Слуцким, хорошо отзывался и об Олеге Яровинском, и о коллективе в целом. Но его родители сильно переживали за него, за происходящее», – сказал Васютин.