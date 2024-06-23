Васютин прокомментировал трансфер в «Акрон»

Новичок «Акрона» Александр Васютин высказался о своем трансфере.

«Хочу заявить о себе в РПЛ, показать свой уровень. Чувствую, что ещe не всe показал, буду стараться принести максимум пользы для команды и показывать хорошую игру. Поскольку команда – новичок РПЛ, будет сложно. Самое главное – постараться закрепиться в РПЛ, это будет общая цель команды.

Против нас точно не будет легко. Нам придeтся выкладываться больше чем на сто процентов, потому что быть новичком в РПЛ очень непросто. Могу пообещать, что самоотдача у нас будет запредельная», – сказал Васютин.