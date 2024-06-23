Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Васютин прокомментировал трансфер в «Акрон»

    Новичок «Акрона» Александр Васютин высказался о своем трансфере.

    «Хочу заявить о себе в РПЛ, показать свой уровень. Чувствую, что ещe не всe показал, буду стараться принести максимум пользы для команды и показывать хорошую игру. Поскольку команда – новичок РПЛ, будет сложно. Самое главное – постараться закрепиться в РПЛ, это будет общая цель команды.

    Против нас точно не будет легко. Нам придeтся выкладываться больше чем на сто процентов, потому что быть новичком в РПЛ очень непросто. Могу пообещать, что самоотдача у нас будет запредельная», – сказал Васютин.

    • Рыночная стоимость воспитанника «Зенита» – 350 тысяч евро.
    • В прошедшем сезоне голкипер пропустил 7 голов в 5 матчах за «Зенит».
    • Васютин поиграл за границей – он был в финском «Лахти», норвежском «Сарпсборге» и шведском «Юргордене».

    Новости по теме
    Черногорский полузащитник Лончар близок к переходу в клуб РПЛ
    «Акрон» объявил о переходе вратаря «Зенита» 10
    Определено расписание группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России-2024/25
    Источник: ютуб-канал «Акрона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:19
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+