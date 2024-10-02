Бывший вратарь «Зенита» не сыграет против петербуржцев в матче Кубка России

Агент вратаря «Акрона» Александра Васютина Александр Дубровин сообщил, что голкипер, скорее всего, не примет участие в матче 5-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».

– Сможет ли Васютин сыграть с «Зенитом»?

– Скорее всего, нет. У него растяжение. По срокам восстановления – где-то в районе двух недель.

– Расстроен ли Александр, что не сможет сыграть против «Зенита» в Петербурге?

– Думаю, он бы очень хотел сыграть в Петербурге, против своих бывших партнеров. И еще активные фанаты «Зенита» завтра будут. Но, к сожалению, не сможет.

– В целом по игре Александра в «Акроне». Он в последнее время много играет. Каково его настроение в команде?

– Ему все нравится. В целом все позитивно. Во вратарской бригаде отличные отношения. Да и на поле все хорошо. Самое главное – он получает игровую практику и показывает свой класс.

– Возможен ли переход Александра в более статусный клуб?

– Если он будет подтверждать свой уровень такими же выступлениями, как сейчас, то да. По-моему, он сейчас третий в рейтинге по проценту отбитых ударов. Думаю, все возможно.

– Вариант с возвращением в «Зенит» возможен?

– Почему нет? Если все стороны сойдутся, то все возможно.