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    • Бывший вратарь «Зенита» не сыграет против петербуржцев в матче Кубка России

    Бывший вратарь «Зенита» не сыграет против петербуржцев в матче Кубка России

    Агент вратаря «Акрона» Александра Васютина Александр Дубровин сообщил, что голкипер, скорее всего, не примет участие в матче 5-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».

    – Сможет ли Васютин сыграть с «Зенитом»?

    – Скорее всего, нет. У него растяжение. По срокам восстановления – где-то в районе двух недель.

    – Расстроен ли Александр, что не сможет сыграть против «Зенита» в Петербурге?

    – Думаю, он бы очень хотел сыграть в Петербурге, против своих бывших партнеров. И еще активные фанаты «Зенита» завтра будут. Но, к сожалению, не сможет.

    – В целом по игре Александра в «Акроне». Он в последнее время много играет. Каково его настроение в команде?

    – Ему все нравится. В целом все позитивно. Во вратарской бригаде отличные отношения. Да и на поле все хорошо. Самое главное – он получает игровую практику и показывает свой класс.

    – Возможен ли переход Александра в более статусный клуб?

    – Если он будет подтверждать свой уровень такими же выступлениями, как сейчас, то да. По-моему, он сейчас третий в рейтинге по проценту отбитых ударов. Думаю, все возможно.

    – Вариант с возвращением в «Зенит» возможен?

    – Почему нет? Если все стороны сойдутся, то все возможно.

    • Васютин был из-за травмы заменен во втором тайме матча 10-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).
    • 29-летний голкипер является воспитанником академии «Зенита». В составе «Акрона» Васютин провел 6 матчей, в которых пропустил 6 мячей, в 3 играх он оставлял свои ворота «сухими».
    • Матч «Зенит»«Акрон» пройдет сегодня, начало игры – в 21:15 мск.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    02.10.2024 08:10
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