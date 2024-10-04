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    Аршавин сказал, чем поможет Соболеву первый гол за «Зенит»

    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал состояние форварда петербуржцев Александра Соболева после забитого нападающим гола в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Акроном» (5:1). Он отличился на 61-й минуте игры.

    «В матче с «Акроном» Соболев очень много старался, что‑то получалось, что‑то – нет. Для его психологического состояния хорошо, что забил. У каждого по‑разному проходит адаптация.

    Непонятно, как он тренировался в «Спартаке», такой простой не может не сказаться. Потом его кидают в игру, когда он еще не готов, ему в итоге это приходится преодолевать, естественно, ему тяжело чисто физически», – сказал Аршавин.

    • Соболев провел за «Зенит» 6 матчей, забил 1 гол, сделал 1 передачу.
    • Болельщики петербуржцев неоднократно скандировали оскорбления в адрес экс-форварда «Спартака».

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    Источник: «Матч ТВ»

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