Аршавин сказал, чем поможет Соболеву первый гол за «Зенит»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал состояние форварда петербуржцев Александра Соболева после забитого нападающим гола в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Акроном» (5:1). Он отличился на 61-й минуте игры.

«В матче с «Акроном» Соболев очень много старался, что‑то получалось, что‑то – нет. Для его психологического состояния хорошо, что забил. У каждого по‑разному проходит адаптация.

Непонятно, как он тренировался в «Спартаке», такой простой не может не сказаться. Потом его кидают в игру, когда он еще не готов, ему в итоге это приходится преодолевать, естественно, ему тяжело чисто физически», – сказал Аршавин.