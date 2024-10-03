В Вендела врезался игрушечный вертолет во время кубкового матча «Зенит» – «Акрон»

В ходе игры Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Акроном» (5:1) произошел необычный инцидент.

На «Газпром Арене» во время матча над полем начал кружить игрушечный вертолет. В итоге он врезался в Вендела.

Летательный аппарат пронесли на стадион по частям, собрали и запустили четверо 16-летних школьников. Мальчики были задержаны, но ничего серьезного им не грозит.

Они купили вертолет на пульте управления в детском мире. После допроса подростков отпустили.

Со всей серьезностью отнесся к ситуации защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков. Он на всякий случай отгонял партнeров по команде от летательного аппарата, предполагая, что на нeм может быть взрывчатка.