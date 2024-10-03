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    • В Вендела врезался игрушечный вертолет во время кубкового матча «Зенит» – «Акрон»

    В Вендела врезался игрушечный вертолет во время кубкового матча «Зенит» – «Акрон»

    В ходе игры Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Акроном» (5:1) произошел необычный инцидент.

    На «Газпром Арене» во время матча над полем начал кружить игрушечный вертолет. В итоге он врезался в Вендела.

    Летательный аппарат пронесли на стадион по частям, собрали и запустили четверо 16-летних школьников. Мальчики были задержаны, но ничего серьезного им не грозит.

    Они купили вертолет на пульте управления в детском мире. После допроса подростков отпустили.

    Со всей серьезностью отнесся к ситуации защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков. Он на всякий случай отгонял партнeров по команде от летательного аппарата, предполагая, что на нeм может быть взрывчатка.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии (14)
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    subbotaspartak
    1727957803
    Служба безопасности...Ещё озвереет...
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    ivany4
    1727958657
    Продвинутые "школьники". 16 лет, а ума нет! Интересно, как стана может защитить своих законопослушных граждан, когда вокруг столько де би лов?! Мало одного фан-айди, пора ввести поголовный шмон на входе, и ултрозвуковой контроль.))
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    acor94
    1727958735
    А вы говорите фан айди не нужен? Посадить зверёнышей лет на дцать, за попытку совершения террористического акта в отношении граждан Российской федерации. Предлагаю давать фан айди только тем, у кого есть справка об отсутствии судимости и после прохождение полиграфа на предмет причастности к антироссийским преступным группировкам.
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    ...уефан
    1727960526
    ...интересно, сами придумали или для кого-то почву прощупали эти четверо передастенышей?...
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    Интерес
    1727962935
    НАдо было ему упасть в обморок,как Соболев падал,и тогда иди?отам было бы что предъявить-травмировали нежную психику дорогостоящего гастарбайтера.
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    lrazachenkow
    1727963350
    Я подумал, что хватит верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Только потеря денег. Есть отличный сайт, который работает с 2013 года. Найдите его в любом поиске по фразе: «бронзовый прогноз». Гарантии на все прогнозы. МАТЧ ТВ о них показывал сюжет.
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