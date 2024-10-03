Тренер «Акрона» прокомментировал 1:5 от «Зенита»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался после кубкового матча против «Зенита» (1:5).

– Конечно, мы играем на результат, и тяжело говорить после такого результата. Находить слова оправдания нет смысла. Но были моменты, которые все‑таки я как тренер должен своим футболистам определить с точки зрения позитива. Были ситуации и в первом тайме, и во втором, где мы неплохо контролировали мяч, доводили до финальной трети атаки, но часто получали контратаки в свои ворота.

К сожалению, та составная часть во время атакующих действий, когда футболисты способны тут же реагировать на потерю мяча, здесь мы сыграли не очень правильно. За это мы поплатились во многом. С такими мастерами, как «Зенит», это слишком. Мы очень плохо реагировали на ситуацию, и от этого возникало много сложностей около наших ворот.

Где‑то не хватило своевременного прессинга именно в ситуации, когда игрок располагался к нашим воротам спиной, когда ситуация требует более агрессивных действий во фланговой зоне. Но, может быть, отчасти это произошло из‑за молодости футболистов, но ничего страшного.

Это те вещи, на которые нужно обратить внимание и попробовать их исправить, потому что такую ситуацию исправить намного легче, нежели характер игрока поменять. Несмотря на то, что происходило на поле, игроки старались, не ломались, играли до конца. Наверное, господь это увидел и вознаградил нас хотя бы этим мячом.

– Когда случаются такие результаты, не хочется вам отказаться от той философии, а сыграть более аккуратно?

– Что значит сыграть аккуратно? Есть ситуации, когда игрок находится спиной к нашим воротам, нужно агрессивно его встречать, надо давить и не давать возможности развернуться. Если в целом брать, мы эпизодами выглядели структурно и отходили на свою половину, где надо сохраняя плотность в линиях и между ними.

Это давало возможность отбирать мячи и уходить в контратаки, не всегда успешно получалось. «Зенит» – мастера, и тут не важно, как ты играешь против «Зенита», важно играть правильно. Потому что «Зенит» – это та команда, которая, если ей создаешь еще условия для того, чтобы они лучше выглядели на поле, они обязательно этим воспользуются. Надо это самое главное понять.