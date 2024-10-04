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    • Форвард «Акрона» рассказал об атмосфере в команде после прихода Дзюбы

    Форвард «Акрона» рассказал об атмосфере в команде после прихода Дзюбы

    Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко высказался о форварде Артеме Дзюбе, который пополнил состав тольяттинского клуба в сентябре.

    – Что можете сказать в целом про Дзюбу? Какая атмосфера стала в команде после его перехода в «Акрон»?

    – Артем – большой футболист для нашего футбола. Он – бомбардир. Хорошо, что есть возможность поиграть с ним в одной команде. Дзюба – лидер и в раздевалке, и на поле. Мне как нападающему есть чему поучиться у него.

    – Отсутствие Дзюбы сильно сказалось на игре «Акрона» с «Зенитом»?

    – Был Кубок, была ротация. Не было еще нескольких игроков, кто играл в предыдущем матче три дня назад. И у нас следующий матч уже через три дня. Пришлось сделать ротацию, чтобы все игроки получили нагрузку и подошли в оптимальных кондициях к игре чемпионата.

    • На счету 36-летнего Дзюбы 4 матча за «Акрон», 1 гол и 3 передачи.
    • 2 октября тольяттинцы со счетом 1:5 на выезде проиграли «Зениту» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Дзюба не был включен в заявку тольяттинцев на эту игру.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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