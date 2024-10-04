Форвард «Акрона» рассказал об атмосфере в команде после прихода Дзюбы

Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко высказался о форварде Артеме Дзюбе, который пополнил состав тольяттинского клуба в сентябре.

– Что можете сказать в целом про Дзюбу? Какая атмосфера стала в команде после его перехода в «Акрон»?

– Артем – большой футболист для нашего футбола. Он – бомбардир. Хорошо, что есть возможность поиграть с ним в одной команде. Дзюба – лидер и в раздевалке, и на поле. Мне как нападающему есть чему поучиться у него.

– Отсутствие Дзюбы сильно сказалось на игре «Акрона» с «Зенитом»?

– Был Кубок, была ротация. Не было еще нескольких игроков, кто играл в предыдущем матче три дня назад. И у нас следующий матч уже через три дня. Пришлось сделать ротацию, чтобы все игроки получили нагрузку и подошли в оптимальных кондициях к игре чемпионата.